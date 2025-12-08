CANAL RCN
Deportes

Arranca el Festival de la Montaña 2025: deporte, cultura y conciencia ambiental en el corazón de Los Andes

Así será la competencia de montañismo más relevante de Colombia. Una competencia para todos.

carrera de la montaña
Carrera de la montaña, en Manizales.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
09:28 p. m.
Inicia la séptima edición del Festival de la Montaña, un evento que combina deporte, cultura y conciencia ambiental en uno de los escenarios naturales más imponentes del país: el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Durante cuatro días, del 14 al 17 de agosto, más de 500 deportistas y decenas de visitantes vivirán una programación que eleva la experiencia mucho más allá de la competencia.

Los participantes de la competencia

Este año, el Festival reunirá corredores de distintos departamentos de Colombia, como Cundinamarca, Antioquia, Huila, Tolima, Valle del Cauca, entre otros, convirtiéndose en un punto de encuentro para el talento nacional y el amor por las montañas.

“Tendremos actividades deportivas y culturales. Cine de montaña, muestra de fotografía, conservatorios con invitados de talla internacional y el kilómetro vertical alto de Letras con 60 deportistas, así como el Maratón Nevado del Ruiz con más de 500 atletas corriendo en estas montañas de los Andes Centrales colombianos”, afirmó Esteban de la Cruz, director del Festival de la Montaña.

La exigencia física y técnica será protagonista, con recorridos que alcanzarán 4.450 metros sobre el nivel del mar, consolidando al Festival como la carrera de mayor altitud en Colombia y una de las más altas en Suramérica. Sin embargo, la experiencia no se limita a lo deportivo: es también una celebración de la cultura y la naturaleza, con un firme compromiso ambiental que lo mantiene como el único evento deportivo carbono neutral del país.

Los paisajes de la competencia

“Estamos más que ansiosos y preparados para correr el Festival de la Montaña, correr por paisajes únicos y ecosistemas increíble, con el Nevado del Ruiz de fondo, por lugares en donde somos privilegiados de poder correr ahí”, aseguró Mauricio Echeverry, corredor antioqueño, que se ha venido preparando para poder participar de esta competencia.

La ruta de este año ofrecerá, por primera vez, tramos inexplorados que pondrán a prueba la resistencia y capacidad de los participantes. Además de las pruebas de élite, el Festival contará con un circuito recreativo de 5 kilómetros para quienes quieran disfrutar del paisaje, la fauna y flora, y la camaradería que caracteriza al evento.

Más allá de la competencia, el Festival de la Montaña busca inspirar a sus asistentes a proteger y valorar los ecosistemas de alta montaña, demostrando que el deporte puede ser un motor de transformación social, económica y ambiental.

