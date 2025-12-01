CANAL RCN
Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

El Ministerio de Educación abrió el proceso de ascenso y reubicación salarial docente 2025. Conoce cómo participar, las fechas clave y los pasos para inscribirte.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
04:27 p. m.
El Ministerio de Educación Nacional anunció oficialmente el inicio del proceso de ascenso y reubicación de nivel salarial 2025 para los docentes del país.

Esta convocatoria busca reconocer la labor de miles de maestros que, con su esfuerzo diario, fortalecen la educación pública en Colombia.

Según la cartera educativa, más de 40.000 maestras y maestros fueron habilitados por las secretarías de educación certificadas para avanzar a la etapa de inscripción, lo que representa una nueva oportunidad de crecimiento profesional y económico dentro del magisterio colombiano.

¿Cómo participar en el proceso de ascenso docente 2025?

Los educadores interesados podrán adquirir su derecho de participación hasta el 14 de noviembre de 2025 a través del portal oficial www.poderevaluar.org.co.

Y es que para hacerlo, deberán ingresar al sitio, seleccionar el botón “Preinscripción” en el menú principal, aceptar los términos y condiciones y completar el proceso de compra correspondiente.

Este trámite permite acceder a las pruebas que evalúan competencias pedagógicas, académicas y de desempeño, las cuales determinan si el maestro puede ascender o ser reubicado en un nivel salarial superior dentro del escalafón docente.

Un reconocimiento al compromiso de los maestros

El Ministerio destacó que este programa reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con la dignificación docente y el fortalecimiento del sistema educativo.

“Cada esfuerzo, cada hora dedicada a la enseñanza merece ser recompensada y reconocida”, señaló la entidad, al recordar que en 2024 más de 80.000 educadores mejoraron sus condiciones laborales gracias a este proceso.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno busca seguir impulsando la calidad educativa y garantizar que los docentes cuenten con una remuneración acorde con su formación, experiencia y aporte a la sociedad.

