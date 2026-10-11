Inundación repentina en Nepal arrastra decenas de viviendas y deja al menos cinco desaparecidos

Una inundación repentina arrastró cerca de 45 viviendas y dejó al menos cinco personas desaparecidas en el distrito de Gorkha, en el centro de Nepal, informaron este domingo las autoridades. El suceso ocurrió pocas semanas después de la tragedia causada por el colapso de un glaciar de montaña que dejó más de 1.400 muertos y más de 5.000 desaparecidos en el país.

Videos difundidos en redes sociales muestran una fuerte riada cargada de lodo y escombros descendiendo entre las colinas de esta región himalaya. Habitantes de la zona compararon la magnitud del fenómeno con el desastre registrado a finales de agosto.

La crecida se originó tras un deslizamiento de tierra

Según explicó Dharam Raj Uprety, director de la agencia nacional de gestión de desastres, la inundación se produjo después de que un deslizamiento de tierra bloqueara el cauce de un río. La acumulación de agua generó una represa natural que finalmente cedió, provocando una repentina crecida.

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“Hay cinco personas de las que no se tiene noticia”, señaló el funcionario. Además, la emergencia dañó tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes, afectando la infraestructura de la zona.

Las autoridades indicaron que al menos 82 personas fueron rescatadas, entre ellas nueve ciudadanos extranjeros, mientras continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos.

Habitantes relatan momentos de terror

Laxmi Gurung, funcionaria del municipio rural de Chumnubri, aseguró que la inundación fue similar a la ocurrida durante la catástrofe de agosto. “Fue muy aterrador”, afirmó.

La funcionaria también relató que varias familias perdieron sus hogares y permanecen sin suministro eléctrico. “Nuestra casa ha desaparecido, no tenemos electricidad (...). Pero no ha habido víctimas mortales”, señaló.

Antes de la emergencia, las autoridades habían emitido una alerta preventiva para que los residentes se alejaran de las riberas del río y se trasladaran a zonas seguras.

Nepal continúa enfrentando las consecuencias de los fenómenos extremos que han golpeado recientemente a este país montañoso, donde miles de personas aún intentan recuperarse de las devastadoras inundaciones y deslizamientos registrados semanas atrás.