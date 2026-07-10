Minhacienda contratará crédito por 497 millones de euros con el banco alemán KfW

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió concepto favorable para que la Nación suscriba tres empréstitos externos con el banco de desarrollo alemán KfW por hasta 497 millones de euros, recursos que serán destinados a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Según la cartera, las operaciones de crédito se contratarán en condiciones financieras consideradas favorables para el país y hacen parte de la estrategia del Gobierno para asegurar los recursos necesarios para la ejecución presupuestal del próximo año.

Condiciones financieras y respaldo internacional

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los créditos tendrán condiciones relacionadas con tasa de interés, plazo y período de gracia que resultan favorables para la Nación.

La entidad destacó que la tasa ofrecida por KfW se ubica alrededor de 200 puntos básicos por debajo de la curva de bonos soberanos de Colombia en euros, lo que representaría un menor costo frente a otras fuentes de financiamiento obtenidas en los mercados de capitales.

La cartera también señaló que el financiamiento constituye un respaldo del Gobierno de Alemania a Colombia en el marco del cumplimiento de políticas y reformas estructurales relacionadas con inclusión social, cambio climático y otros objetivos de política pública.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que esta autorización refleja el compromiso del Gobierno con la consecución de recursos para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso. Según indicó, la operación busca garantizar la disponibilidad de fondos para atender las necesidades fiscales previstas para 2026.

Trámite continúa para la firma de los créditos

El Ministerio explicó que las operaciones ya cumplieron los requisitos legales exigidos para la contratación de empréstitos externos de libre destinación, entre ellos los conceptos favorables del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Asimismo, la cartera precisó que, tras obtener los avales correspondientes, el proceso continuará con la expedición de la resolución ministerial que autorizará la suscripción de los contratos de crédito y los desembolsos respectivos, los cuales están previstos para finales de 2026.

En el comunicado, el Ministerio destacó que estos recursos contribuirán a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y permitirán avanzar en el cumplimiento de las políticas y reformas estructurales definidas por el Gobierno Nacional.