Video | Polémica en redes por supuesto agente de tránsito que patea a un ratón en Pereira

Un video publicado en redes sociales el pasado 10 de octubre ha generado debate en redes sociales; en las imágenes se observa cómo, aparentemente, un agente de tránsito patea a un ratón que intentaba subir a un andén para no ser arrastrado por la corriente de agua tras un fuerte aguacero en la ciudad de Pereira.

El video, publicado en la red social X por la cuenta @PlataformaALTO, acumula más de 3 mil comentarios y 2 mil compartidos y ha generado una fuerte discusión entre usuarios que rechazan la acción y otros que lo ven como algo gracioso; se logra escuchar cómo las personas que se encontraban presentes se ríen después de que el hombre patea al animal.

Opiniones divididas por patada a un ratón

La publicación se volvió viral rápidamente y los usuarios empezaron a comentar sobre la actitud de la persona que patea al animal y si fue lo correcto o se pudo haber hecho algo diferente. "La verdadera empatía y calidad humana se reflejan en el trato que le damos a todos los seres vivos, sin importar que se trate de especies que nos puedan provocar rechazo", escribió la cuenta que publicó el video, rechazando la acción.

Uno de los comentarios que más 'me gusta' ha tenido fue: "Todos los que critican esto, adóptenlos en sus casas, los quiero ver asquerosos", apoyando la decisión tomada por el supuesto agente de tránsito.

Algunas respuestas fueron subiendo de tono debido a la indignación de muchas personas que afirmaban que no era necesaria la patada y calificaron al agresor como inhumano o carente de calidad humana.

Por su parte, la mayoría de usuarios que defienden la acción afirman que estos animales representan un peligro para la salud de los seres humanos y, al ser una plaga, se les debe tratar como tal, tratando de eliminarlos; incluso atacaron a los que pensaban diferente diciendo que dejaran de "romantizar a las ratas".

Riesgos de los ratones y ratas en las ciudades según expertos

Según la Organización Panamericana de la Salud, los roedores pueden provocar infecciones y enfermedades en los humanos como la zoonosis, la peste o la fiebre por mordedura de rata, entre otras. Además, informan que la especie de ratones comensales, que son los que viven a expensas de los humanos, puede invadir las viviendas, comer los alimentos y transmitir enfermedades.