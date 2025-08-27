CANAL RCN
Bre-B: lanzamiento del sistema de pagos inmediatos en Colombia podría aplazarse

El inicio del sistema de pagos inmediatos Bre-B genera expectativa en Colombia, aunque su llegada tomará unos días más de lo previsto para garantizar un arranque seguro y eficiente.

Bre-B comenzaría en Colombia en octubre
Foto: Banco la República

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
02:19 p. m.
El tan esperado inicio de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que impulsa el Banco de la República, sufrió un ajuste en su calendario.

Inicialmente estaba previsto para el 22 de septiembre de 2025, pero la fecha se movió al 9 de octubre, con el objetivo de garantizar que las 182 entidades financieras participantes estén listas para su puesta en marcha.

Con esta innovación, que permitirá realizar transferencias de dinero en segundos entre bancos, cooperativas y billeteras digitales, se busca reducir el uso de efectivo en Colombia y avanzar de manera decidida hacia la digitalización de la economía.

¿Por qué se aplazó el lanzamiento del Bre-B?

El presidente de Credibanco, Felipe Acevedo, explicó que se trabaja en conjunto con el Banco de la República para cumplir con un cronograma de pruebas sobre la infraestructura tecnológica y los nodos del sistema.

En sus palabras, concedidas a Valora Analitik, “La fecha oficial de salida en este momento de Bre-B, de lanzamiento, es el 9 de octubre”.

Acevedo enfatizó que es necesario realizar ajustes técnicos para garantizar que la plataforma funcione de manera segura y eficiente desde su primer día.

¿Cómo funcionará Bre-B y qué es la “Llave”?

El Bre-B permitirá a los usuarios enviar y recibir dinero con solo compartir una Llave, que actúa como identificador de su cuenta o depósito electrónico. Cada cliente podrá elegir entre distintas opciones:

  • Número de documento de identidad.
  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • Identificador alfanumérico generado por la entidad.
  • En el caso de comercios, el código asignado por la entidad financiera.

Una Llave se asocia únicamente a una cuenta o depósito, aunque una cuenta podrá estar vinculada a varias llaves, facilitando la flexibilidad en el manejo de pagos.

El Bre-B se perfila como una herramienta clave para modernizar los pagos en Colombia, ofreciendo rapidez, seguridad y simplicidad para los usuarios y comercios.

