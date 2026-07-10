¿Nuevo tope para el envío de dinero entre llaves de Bre-B? Propuesta desde el Banco de la República

Las transferencias inmediatas a través de sistemas de pagos interoperables se han convertido en el método favorito de los colombianos para mover dinero en su día a día.

Ante el masivo uso de herramientas como Bre-B del Banco de la República, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es: ¿cuál es el límite de dinero que se puede enviar usando las famosas "llaves"?

De acuerdo con cifras oficiales, el ecosistema digital sigue rompiendo récords en transacciones de bajo monto, pero los ajustes normativos apuntan a una mayor flexibilidad financiera.

Este es el tope actual de envíos por llaves en Bre-B

Actualmente, el límite estándar fijado por el Banco de la República para las operaciones mediante llaves (asociadas al sistema Bre-B) se calcula con base en la Unidad de Valor Básico (UVB).

El tope por transacción: Está tasado en 1.000 UVB, lo que equivale a $12.110.000 pesos colombianos por cada movimiento individual.

Uso cotidiano: Informes recientes del BanRep indican que más del 60 % de las operaciones en esta red corresponden a montos inferiores a $50.000 pesos, evidenciando su alta utilidad para pequeños comercios y pagos cotidianos.

Nueva propuesta de tope en envío de llaves

Aunque los 1.000 UVB han funcionado como un techo estándar de seguridad, las necesidades del mercado evolucionan. El Banco de la República puso sobre la mesa una propuesta clave: habilitar pagos inmediatos que superen el tope tradicional.

Con esta modificación, la entidad busca evaluar y permitir que en un futuro cercano los usuarios puedan efectuar transferencias de mayor envergadura sin tener que recurrir obligatoriamente a métodos tradicionales más lentos como las consignaciones ordinarias o las transacciones por ciclos ACH.