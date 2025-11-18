¿Cámaras en semáforos de Bogotá pueden poner fotocomparendos? Esto dicen las autoridades

Una duda entre los conductores de Bogotá es sobre si las cámaras instaladas en los semáforos pueden generar fotocomparendos.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se ha manifestado al respecto y detalló cuáles dispositivos sancionan y cuáles no, despejando la confusión que circulaba en redes sociales.

¿Qué dicen las autoridades sobre las cámaras en semáforos?

La SDM confirmó que en algunas intersecciones de Bogotá sí existen “cámaras semiautomáticas”, dispositivos utilizados por la entidad para hacer seguimiento a novedades en la vía o a siniestros viales.

A través de estos equipos la Secretaría puede identificar comportamientos de riesgo y gestionar incidentes en tiempo real, dice la entidad.

Estas cámaras también tienen la capacidad de imponer comparendos en casos específicos, como “bloqueo de calzada o cruces peatonales, pico y placa, revisión técnico-mecánica, no acatar señales de tránsito y dejar o recoger pasajeros en puntos no permitidos”.

Su uso se encuentra enmarcado en la Ley 1843 de 2017, que regula los sistemas automáticos y semiautomáticos de vigilancia y exige señalización y criterios técnicos para su operación.

Videodetectores o cámaras en semáforos

Sin embargo, la mayor parte de las cámaras que los ciudadanos ven sobre los semáforos o postes cercanos a las avenidas no tienen fines sancionatorios.

Se trata de videodetectores, elementos clave del sistema de semaforización inteligente de Bogotá.

Según explicó la Secretaría de Movilidad en un artículo, la función de estos videodetectores es medir el flujo vehicular en tiempo real y no registrar placas, ni tomar fotografías con fines sancionatorios.

En otras palabras, estos equipos solo ayudan a regular los tiempos de los semáforos, detectar congestiones y optimizar la movilidad en horas pico.

Estos videodetectores están ubicados principalmente en intersecciones críticas, donde se requiere monitoreo permanente para ajustar los ciclos semafóricos según la demanda vehicular.