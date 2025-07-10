CANAL RCN
Economía

Cambian sanción para motociclistas en importante vía de Bogotá: ¿Por qué?

El concejal Julián Forero confirmó el cambio que se le hizo al decreto el 16 de septiembre.

Cambian sanción para motociclistas en carril preferencial de la carrera séptima
Foto: Freepik y AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
03:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Carrera Séptima, una de las arterias más transitadas y polémicas de Bogotá, volvió a ser tendencia en redes sociales tras la modificación de las sanciones que aplican a motociclistas y otros conductores que circulan por el carril preferencial.

En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros
RELACIONADO

En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros

Lo que inició como una medida para restringir el paso de vehículos particulares terminó convirtiéndose en una norma más flexible y ajustada a la realidad de la movilidad en la capital.

De la multa C14 al ajuste por bloqueo del carril

El pasado 13 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que todo vehículo que no perteneciera al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y transitara por el carril preferencial de la Carrera Séptima sería sancionado. La infracción inicial era la C14 (“transitar por sitios restringidos”), equivalente a $604.100 e incluso contemplaba la inmovilización del vehículo.

¡Atención conductores! Importante aseguradora dejará de expedir SOAT en Colombia
RELACIONADO

¡Atención conductores! Importante aseguradora dejará de expedir SOAT en Colombia

La decisión generó polémica inmediata entre motociclistas y conductores particulares, quienes argumentaron que la medida afectaba su derecho a movilizarse.

Sin embargo, pocos días después, el alcalde Carlos Fernando Galán rectificó la decisión, aclarando que no se “quitaría” un carril a la Séptima, y que las sanciones solo aplicarían para quienes bloquearan el paso.

¿Qué dice la nueva resolución de Movilidad?

El 16 de septiembre de 2025, la Secretaría de Movilidad oficializó la medida mediante la Resolución 1815115 de 2025, la cual aclara qué comportamientos están prohibidos en el carril preferencial.

Con esta resolución, las infracciones aplicables dejaron de ser la C14 y pasaron a ser C02 (“estacionar en sitios prohibidos”) y C03 (“bloquear una calzada o intersección”).

Es decir, los motociclistas y demás conductores pueden circular por el carril preferencial, pero no estacionarse ni obstaculizar el tránsito.

Radical llamado a conductores que no cumplan con este requisito: tendrían duras consecuencias
RELACIONADO

Radical llamado a conductores que no cumplan con este requisito: tendrían duras consecuencias

El documento también especifica que vehículos del SITP, taxis, transporte intermunicipal, transporte especial, ambulancias, bomberos, Policía, Ejército, ciclistas y particulares pueden usar el carril, siempre que no bloqueen su flujo.

La nueva medida busca equilibrar el control del tráfico con la necesidad de mantener la movilidad en una de las vías más congestionadas de Bogotá, reduciendo la confusión y adaptándose a la realidad de los usuarios de motocicleta y vehículos particulares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Colombianos tendrán Inteligencia Artificial para buscar vivienda: así funcionará

Bancolombia

Bancolombia hace cambio drástico: anunció nuevos horarios en todas sus oficinas del país

Aerocivil

Actualizan las normas para viajar con mascotas en cabina: estos son los requisitos que debe cumplir

Otras Noticias

Ecopetrol

Así operaba la red que le robó el crudo a Ecopetrol: millonarias pérdidas y un entramado detrás

Videos revelaron cómo actuaban los integrantes y qué rol cumplía cada uno.

Visa

Ciudadanos colombianos podrán acceder a visa que permite trabajar y vivir hasta por un año en estos países

No todos los países ofrecen este tipo de visa para Colombia; la disponibilidad y los requisitos varían según el destino.

WhatsApp

Meta endurece controles: miles de pymes podrían perder sus cuentas de WhatsApp

América de Cali

América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado