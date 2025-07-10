Cambian sanción para motociclistas en importante vía de Bogotá: ¿Por qué?

La Carrera Séptima, una de las arterias más transitadas y polémicas de Bogotá, volvió a ser tendencia en redes sociales tras la modificación de las sanciones que aplican a motociclistas y otros conductores que circulan por el carril preferencial.

Lo que inició como una medida para restringir el paso de vehículos particulares terminó convirtiéndose en una norma más flexible y ajustada a la realidad de la movilidad en la capital.

De la multa C14 al ajuste por bloqueo del carril

El pasado 13 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que todo vehículo que no perteneciera al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y transitara por el carril preferencial de la Carrera Séptima sería sancionado. La infracción inicial era la C14 (“transitar por sitios restringidos”), equivalente a $604.100 e incluso contemplaba la inmovilización del vehículo.

La decisión generó polémica inmediata entre motociclistas y conductores particulares, quienes argumentaron que la medida afectaba su derecho a movilizarse.

Sin embargo, pocos días después, el alcalde Carlos Fernando Galán rectificó la decisión, aclarando que no se “quitaría” un carril a la Séptima, y que las sanciones solo aplicarían para quienes bloquearan el paso.

¿Qué dice la nueva resolución de Movilidad?

El 16 de septiembre de 2025, la Secretaría de Movilidad oficializó la medida mediante la Resolución 1815115 de 2025, la cual aclara qué comportamientos están prohibidos en el carril preferencial.

Con esta resolución, las infracciones aplicables dejaron de ser la C14 y pasaron a ser C02 (“estacionar en sitios prohibidos”) y C03 (“bloquear una calzada o intersección”).

Es decir, los motociclistas y demás conductores pueden circular por el carril preferencial, pero no estacionarse ni obstaculizar el tránsito.

El documento también especifica que vehículos del SITP, taxis, transporte intermunicipal, transporte especial, ambulancias, bomberos, Policía, Ejército, ciclistas y particulares pueden usar el carril, siempre que no bloqueen su flujo.

La nueva medida busca equilibrar el control del tráfico con la necesidad de mantener la movilidad en una de las vías más congestionadas de Bogotá, reduciendo la confusión y adaptándose a la realidad de los usuarios de motocicleta y vehículos particulares.