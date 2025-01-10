En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros

El mercado de motocicletas en Colombia sigue acelerando su ritmo. De acuerdo con el informe presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, durante septiembre de 2025 se registraron 102.831 motocicletas nuevas.

Este dato marca un crecimiento del 50,11 % frente al mismo mes del 2024 y confirma la consolidación del sector como uno de los motores de movilidad y economía en el país.

Además, en el acumulado enero-septiembre de 2025, la industria registra un crecimiento del 36,95 % en comparación con el mismo periodo de 2024, con un promedio mensual de 88.919 motos nuevas en circulación.

Las marcas líderes y las de mayor crecimiento

En septiembre de 2025, BAJAJ, YAMAHA y SUZUKI se consolidaron como las marcas más registradas.

BAJAJ lideró el ranking con una participación del 17,17 %, confirmando su dominio en el mercado colombiano.

Sin embargo, el dato más llamativo fue el de FRATELLI, que tuvo un crecimiento del 195,61 % frente al mismo mes del año anterior, seguida por HERO (166,65 %), BAJAJ (66,42 %) y HONDA (58,20 %).

Estos resultados muestran una competencia cada vez más fuerte en el segmento de motos de bajo y mediano cilindraje.

Las motos más vendidas en septiembre de 2025

AK125NKD EIII de AKT: 7.207 unidades (7,01 %) Yamaha NMAX 155 (GPD155-A): 4.512 registros (4,39%) CT100 ES Spoke de BAJAJ: 4.223 unidades (4,11 %)

Los territorios con más registros en septiembre

El informe también reveló que los departamentos de Cundinamarca (18,74 %), Antioquia (16,30 %) y Valle del Cauca (10,29 %) concentraron el 45,33 % del mercado nacional.

En el detalle municipal, Sabaneta (Antioquia) fue la población con más registros, alcanzando 7.882 motocicletas nuevas. Le siguieron Funza (Cundinamarca) con 5.900 y El Cerrito (Valle del Cauca) con 4.488.

Así las cosas, con cifras que superan los 100.000 registros en un solo mes, el mercado de motocicletas en Colombia durante septiembre de 2025 marca un hito histórico y proyecta un cierre de año con ventas récord.