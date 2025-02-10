¡Atención conductores! Importante aseguradora dejará de expedir SOAT en Colombia

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un requisito indispensable para circular en Colombia.

Y es que sin este documento, los conductores se exponen a sanciones económicas y a la inmovilización de su vehículo. Por eso, la noticia de que una de las aseguradoras más reconocidas del país dejará de comercializarlo generó inquietud entre miles de usuarios.

A través de su página oficial, Seguros Bolívar anunció que la venta de SOAT finalizará el 2 de octubre de 2025 a las 11:59 p.m.. Desde el 3 de octubre ya no estará disponible este producto dentro de su portafolio, decisión que la compañía catalogó como un “ajuste de negocio”.

¿Qué ocurrirá con quienes ya tienen SOAT vigente?

La principal duda de los usuarios era qué pasará con las pólizas ya expedidas. Frente a esto, la aseguradora envió un parte de tranquilidad.

“Su póliza de SOAT sigue vigente con cobertura hasta la fecha de vencimiento y contará con nuestro respaldo en la atención de siniestros”, señaló en un comunicado, recalcando que la novedad es solamente que dejarán de comercializar el SOAT desde este mes.

Esto significa que quienes tengan su SOAT activo con seguros Bolívar no perderán la protección, ni en atención médica ni en cobertura por accidentes, hasta el día en que se cumpla la vigencia.

Después de esa fecha, los conductores deberán adquirir el seguro con otra de las compañías autorizadas por la Superintendencia Financiera.

Los precios del SOAT en 2025

De acuerdo con las tarifas máximas establecidas para 2025, el costo del SOAT varía según el tipo de vehículo y su cilindraje. Por ejemplo:

Una moto de menos de 100 c.c. paga aproximadamente $243.400.

Una moto de 100 a 200 c.c. tiene un valor cercano a $326.300.

Un auto familiar menor a 1500 c.c. de 0 a 9 años paga alrededor de $445.300.

Para un campero de más de 2500 c.c. con más de 10 años, el precio llega a $1.269.000.

El impacto de la salida de Seguros Bolívar del mercado de SOAT será absorbido por otras aseguradoras, que deberán atender la alta demanda de conductores en todo el país.

Por ahora, los usuarios activos pueden estar tranquilos: su póliza seguirá vigente hasta la fecha de vencimiento, con cobertura plena en caso de siniestro.