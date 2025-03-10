Radical llamado a conductores que no cumplan con este requisito: tendrían duras consecuencias

Un traspaso a persona indeterminada en Colombia es un procedimiento especial para que el propietario anterior de un vehículo pueda desvincularse legalmente de él, si no conoce el paradero del comprador y el contrato de compraventa nunca fue registrado ante el organismo de tránsito.

Este trámite le permite liberarse de responsabilidades futuras como multas, impuestos y embargos, siempre que cumpla con requisitos como no tener contacto con el vehículo o poseedor por un periodo mínimo de tres años y estar al día con impuestos y comparendos pendientes.

El traspaso busca prevenir la acumulación de infracciones de tránsito, comparendos y el pago de impuestos que, de otra manera, seguirían llegando al propietario original.

Ministerio de Transporte lanzó advertencia por este trámite

Desde la cartera han publicado una circular en la que establece medidas precisas para qué, en caso de que los conductores incumplan, sean sancionados radicalmente.

De acuerdo con lo informado, la persona tiene un plazo adicional de cuatro (4) meses para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado...”.

¿Cómo realizar el traspaso a persona indeterminada?

Realizar este trámite es muy sencillo. Por esta razón la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Ventanilla Única de Servicios invita a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales: