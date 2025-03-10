CANAL RCN
Economía

Radical llamado a conductores que no cumplan con este requisito: tendrían duras consecuencias

Desde la cartera hicieron llamado por trámite clave que deben presentar ante organismos de tránsito.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
07:09 a. m.
Un traspaso a persona indeterminada en Colombia es un procedimiento especial para que el propietario anterior de un vehículo pueda desvincularse legalmente de él, si no conoce el paradero del comprador y el contrato de compraventa nunca fue registrado ante el organismo de tránsito.

Este trámite le permite liberarse de responsabilidades futuras como multas, impuestos y embargos, siempre que cumpla con requisitos como no tener contacto con el vehículo o poseedor por un periodo mínimo de tres años y estar al día con impuestos y comparendos pendientes.

El traspaso busca prevenir la acumulación de infracciones de tránsito, comparendos y el pago de impuestos que, de otra manera, seguirían llegando al propietario original.

Ministerio de Transporte lanzó advertencia por este trámite

Desde la cartera han publicado una circular en la que establece medidas precisas para qué, en caso de que los conductores incumplan, sean sancionados radicalmente.

De acuerdo con lo informado, la persona tiene un plazo adicional de cuatro (4) meses para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado...”.

¿Cómo realizar el traspaso a persona indeterminada?

Realizar este trámite es muy sencillo. Por esta razón la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Ventanilla Única de Servicios invita a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:

  • Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.
  • Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.
  • Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.
  • No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).
  • Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.
  • Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 213.200 y en el caso de las motocicletas $ 119.800.
