Google busca trabajadores en Bogotá: estos son las vacantes que se ofrecen

Conozca las diferentes vacantes para trabajar en el gigante tecnológico a nivel mundial.

Empleo en Google
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
07:07 a. m.
Google, uno de los líderes mundiales en tecnología, ha reafirmado su compromiso con el talento colombiano al abrir nuevas oportunidades de empleo en su sede de Bogotá.

Las ofertas laborales se centran principalmente en dos de los motores de negocio más importantes de Google: Google Cloud y las soluciones de Publicidad Digital.

Estos roles no solo requieren una formación universitaria sólida y experiencia comprobada, sino también un alto grado de especialización y la capacidad de interactuar con equipos y clientes a nivel global.

Estas son las vacantes que busca Google para trabajar

  • Especialistas en la Nube (Google Cloud)

Un número significativo de vacantes está enfocado en el segmento de Google Cloud, un área de crecimiento exponencial. La compañía busca perfiles tanto en el ámbito de ventas como en el de la arquitectura técnica de soluciones.

Se solicita una experiencia importante, con un requisito mínimo de siete años en gestión de cuotas de ventas, preferiblemente en software o servicios en la nube (B2B). Estos profesionales serán responsables de planificar y ejecutar estrategias para atraer nuevos clientes y asesorarlos en decisiones tecnológicas a largo plazo.

  • Representante de Ventas de Campo Corporativo

Un rol de mayor envergadura que exige hasta diez años de trayectoria. Su labor se centra en construir y mantener relaciones estratégicas con ejecutivos de alto nivel, actuando como asesores de confianza en complejos procesos de transformación digital.

  • Arquitecto Empresarial en la Nube (Enterprise Cloud Architect)

Este perfil es fundamentalmente técnico y requiere experiencia en consultoría en la nube (alrededor de cinco años) y un total de al menos siete años de experiencia en atención a clientes.

El arquitecto es el encargado de analizar las necesidades de las empresas y diseñar la "hoja de ruta" técnica para que estas puedan migrar y modernizar sus infraestructuras utilizando los servicios de Google Cloud.

  • Ejecutivo de Cuentas (Account Executive) – Consumo Masivo (CPG)

El aspirante debe contar con un mínimo de cinco años de experiencia en publicidad digital, ad tech (tecnología publicitaria) o análisis de marketing.

Su función principal será gestionar la relación con grandes marcas de bienes de consumo envasados (alimentos, bebidas, cuidado personal), traduciendo sus objetivos comerciales en estrategias publicitarias de alto impacto a través de herramientas como Google Ads, y asegurando el cumplimiento de los indicadores de rendimiento (KPI).

Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes lo podrán hacer mediante el siguiente link: https://www.google.com/about/careers/applications/jobs/results/?location=Bogota%2C%20Colombia.

