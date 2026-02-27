Vehículos eléctricos e híbridos deberán cumplir con exigente trámite para obtener beneficio tributario en 2026

Durante los últimos meses, las cifras de matrículas de vehículos eléctricos (EV) e híbridos (HEV/PHEV) han pulverizado los registros históricos.

Al cierre de 2025, el segmento de vehículos 100% eléctricos experimentó un crecimiento superior al 115%, con casi 20.000 unidades nuevas rodando por las vías nacionales. Por su parte, los híbridos no se quedaron atrás, superando las 67.000 unidades con un incremento interanual cercano al 60%.

RELACIONADO Venta de carros usados rompe récord en Colombia y el sector proyecta crecimiento en 2026

Marcas como BYD, Toyota y Kia han liderado esta transición, ofreciendo modelos que van desde SUVs familiares hasta compactos urbanos.

El éxito de ventas responde a una combinación de factores: una mayor red de infraestructura de carga, la exoneración de medidas restrictivas como el "Pico y Placa" en las principales ciudades y, fundamentalmente, un paquete de incentivos tributarios que hace que estos vehículos sean competitivos frente a los de combustión interna.

Importante trámite que deben cumplir para acceder a beneficios tributarios

A pesar del entusiasmo comercial, el Gobierno Nacional ha introducido un ajuste administrativo crucial para 2026. Según la Resolución 000070, quienes deseen acceder a beneficios como la deducción del 50% en el impuesto de renta o la exclusión de IVA, deberán tramitar un certificado previo ante la UPME.

Anteriormente, muchos de estos beneficios se aplicaban de forma casi automática o mediante la factura de compra. Ahora, el proceso se formaliza a través del Sistema Único de Usuarios (SUU) de la UPME. Este trámite busca verificar que los vehículos cumplan efectivamente con los estándares de eficiencia energética y gestión de fuentes no convencionales de energía.

"Este certificado es el documento llave para que la DIAN valide los incentivos fiscales. Sin él, los contribuyentes podrían perder el derecho a las deducciones especiales en sus declaraciones de este año", advierten expertos tributarios.

El cumplimiento de este trámite permite a los usuarios mantener un ecosistema de ahorros que incluye:

IVA Preferencial: Una tarifa del 5% frente al 19% de los vehículos convencionales.

Impuesto Vehicular: Un tope máximo del 1% del valor comercial del vehículo.

Deducciones en Renta: Posibilidad de deducir hasta el 50% del valor de la inversión en un periodo de 15 años.

Aranceles: Gravámenes del 0% para importación de eléctricos y tarifas reducidas para híbridos.

Con estas medidas, el 2026 se perfila como un año de maduración para la movilidad sostenible en Colombia, donde la euforia por las nuevas tecnologías debe ahora alinearse con un marco regulatorio más robusto y organizado.