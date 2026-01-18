Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

La Agencia Pública de Empleo del SENA, han lanzado una ambiciosa convocatoria dirigida a trabajadores colombianos. La oferta destaca por no exigir títulos universitarios y admitir perfiles con experiencia mínima, ofreciendo salarios que pueden superar los 13 millones de pesos mensuales.

Esta nueva ola de contratación internacional se centra en oficios calificados donde la habilidad práctica prima sobre la formación académica formal.

Según los reportes de la convocatoria vigente para este inicio de 2026, los perfiles más buscados incluyen latoneros, carpinteros y técnicos en mantenimiento de electrodomésticos.

Vacantes que ofrecen a colombianos para trabajar en Canadá

Las vacantes disponibles contemplan contratos a término fijo, generalmente por periodos de 2 a 3 años, con la posibilidad de renovación según el desempeño y las leyes migratorias vigentes.

Carpinteros - 10 vacantes - $12.000.000

Latoneros - 5 vacantes - $13,000.000

Mantenimiento de Electrodomésticos - 5 vacantes $13,538.000

Además de la atractiva remuneración, que se sitúa entre los 3,360 y 4,800 dólares canadienses, los beneficios adicionales incluyen el pago de los tiquetes aéreos, asesoría para encontrar alojamiento y acompañamiento en el proceso migratorio para la obtención de la visa de trabajo.

Cómo postularse a estas ofertas en Canadá

Las autoridades colombianas y el SENA han sido enfáticos en que estas postulaciones son gratuitas y sin intermediarios. Los interesados deben: