CANAL RCN
Economía

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

Algunas vacantes solo estarán disponibles hasta la última semana de enero.

Trabajo en Canadá
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 18 de 2026
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Agencia Pública de Empleo del SENA, han lanzado una ambiciosa convocatoria dirigida a trabajadores colombianos. La oferta destaca por no exigir títulos universitarios y admitir perfiles con experiencia mínima, ofreciendo salarios que pueden superar los 13 millones de pesos mensuales.

Esta nueva ola de contratación internacional se centra en oficios calificados donde la habilidad práctica prima sobre la formación académica formal.

Francia busca colombianos para trabajar y ofrece sueldos de hasta 6 millones de pesos
RELACIONADO

Francia busca colombianos para trabajar y ofrece sueldos de hasta 6 millones de pesos

Según los reportes de la convocatoria vigente para este inicio de 2026, los perfiles más buscados incluyen latoneros, carpinteros y técnicos en mantenimiento de electrodomésticos.

Vacantes que ofrecen a colombianos para trabajar en Canadá

Las vacantes disponibles contemplan contratos a término fijo, generalmente por periodos de 2 a 3 años, con la posibilidad de renovación según el desempeño y las leyes migratorias vigentes.

  • Carpinteros - 10 vacantes - $12.000.000
  • Latoneros - 5 vacantes - $13,000.000
  • Mantenimiento de Electrodomésticos - 5 vacantes $13,538.000

Además de la atractiva remuneración, que se sitúa entre los 3,360 y 4,800 dólares canadienses, los beneficios adicionales incluyen el pago de los tiquetes aéreos, asesoría para encontrar alojamiento y acompañamiento en el proceso migratorio para la obtención de la visa de trabajo.

Cómo postularse a estas ofertas en Canadá

Las autoridades colombianas y el SENA han sido enfáticos en que estas postulaciones son gratuitas y sin intermediarios. Los interesados deben:

  1. Registrar o actualizar su hoja de vida en el portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del SENA.
  2. Buscar las vacantes bajo la categoría de "Convocatorias Internacionales".
  3. Cumplir con el proceso de entrevistas y pruebas técnicas que determine la empresa canadiense.
  4. Es fundamental realizar el proceso antes del 30 de enero de 2026, fecha establecida para el cierre de las aplicaciones, o hasta que se complete el número de candidatos requeridos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pasaporte

Estos son los países que tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Útiles escolares

¿Cómo evitar fraudes en la compra de útiles escolares para el regreso a clases?

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de enero de 2026 en último sorteo

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

Noticias RCN y la consulta GAD3 realizaron la Gran Encuesta, con las que se tiene un panorama del futuro de la contienda.

India

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand

El miedo ha obligado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas durante la noche.

Liga BetPlay

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'

Enfermedades

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez