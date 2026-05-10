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Así cambiará el precio de los carros en Bogotá tras la nueva reforma tributaria

El aumento del precio de los carros que se vendan en Bogotá a partir del 1 de enero de 2027.

Foto: Creado con IA / AFP

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
07:42 a. m.
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El mercado automotor en la capital colombiana se prepara para un escenario complejo.

A partir del 1 de enero de 2027, los precios de los carros nuevos y usados en Bogotá experimentarán un incremento significativo debido a los cambios implementados en la más reciente reforma tributaria impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Esta medida busca transformar las finanzas distritales, aunque ha encendido las alarmas en el sector económico y comercial de la ciudad.

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¿Por qué subirán de precio los carros en Bogotá?

El principal detonante de este encarecimiento es el fuerte ajuste en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) contemplado dentro de la nueva normativa fiscal. Para los vehículos de combustión tradicionales, la tarifa pasará de 6,9 por mil a 11 por mil.

Pero el impacto no recae únicamente sobre los automóviles convencionales de gasolina o diésel; la medida también castiga de manera directa las nuevas tecnologías de movilidad sostenible:

  • Vehículos híbridos: Su tasa de ICA aumentará y se fijará en 8 por mil.
  • Vehículos eléctricos: La nueva tarifa establecida ascenderá al 10 por mil.

Desde el gremio de los concesionarios, agrupados en la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), han calificado este incremento como "confiscatorio".

Según declaraciones del sector, este salto impositivo representa en promedio ponderado un alza cercana al 47,8% frente a la tasa actual, lo que reducirá considerablemente los márgenes de ganancia y pondrá en riesgo la estabilidad del comercio automotor formal en Bogotá.

¿Cómo impactará al bolsillo de los compradores?

Como es habitual en estas dinámicas fiscales, las nuevas cargas tributarias suelen trasladarse al consumidor final. Esto significa que los ciudadanos que tengan planeado adquirir un vehículo en los próximos años deberán contemplar un rubro extra en su presupuesto:

  • Carros nuevos: Para la compra de un vehículo nuevo tasado en 100 millones de pesos, el valor adicional que se deberá pagar rondará los 300.000 pesos.
  • Carros usados: En el caso de un automotor usado con un precio comercial de 50 millones de pesos, el incremento directo será de aproximadamente 150.000 pesos.

Adicionalmente, expertos advierten un riesgo secundario: que este encarecimiento incentive a los compradores y concesionarios a realizar matrículas, ventas y traspasos en municipios vecinos de la sabana como Chía o Cajicá, restándole competitividad económica y recaudo impositivo a la capital.

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