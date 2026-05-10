Devolución del IVA de carros híbridos y eléctricos: este es el plazo para solicitarla

Los propietarios de carros híbridos y eléctricos en Colombia pueden solicitar ante la DIAN la devolución del IVA pagado al momento de adquirir el vehículo, siempre que cumplan las condiciones establecidas para acceder al beneficio tributario.

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Sin embargo, existe un plazo máximo para adelantar el trámite y varios documentos que deben presentarse.

La medida aplica para vehículos eléctricos e híbridos PHEV y HEV destinados al uso personal, cuya adquisición sea certificada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) como una acción de Gestión Eficiente de la Energía.

¿Cuánto tiempo hay para pedir la devolución del IVA de un carro híbrido o eléctrico?

Los interesados tienen hasta cinco años para presentar la solicitud de devolución del IVA, contados desde la fecha de emisión de la factura de venta del vehículo.

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Por ejemplo, si la factura de compra fue expedida el 10 de octubre de 2022, el propietario tendría, en principio, hasta el 10 de octubre de 2027 para presentar la solicitud correspondiente.

La DIAN también aclaró que las dificultades o demoras para conseguir una cita no significan que automáticamente se pierda el derecho a solicitar la devolución, precisamente porque existe este término de hasta cinco años.

La solicitud debe enviarse desde el mismo correo electrónico que aparece registrado en el RUT del interesado.

¿Cómo solicitar la devolución del IVA ante la DIAN?

Quienes se encuentren en Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga deben agendar una cita a través de la página de la DIAN. Allí deberán seleccionar el trámite relacionado con la “Solicitud de devolución y/o compensación de vehículos eléctricos o híbridos”.

Aunque el servicio aparece dentro de las opciones de atención virtual, el trámite se realiza mediante correo electrónico. La cita determina el momento en el que deben enviarse los documentos requeridos.

Quienes vivan en otras ciudades no necesitan agendar previamente y pueden remitir la documentación a la Dirección Seccional de la DIAN correspondiente.

La entidad también informó que está asignando cerca de 200 citas diarias en las cuatro principales ciudades ante el aumento de solicitudes. Actualmente, cerca de 92.000 vehículos podrían estar relacionados con este beneficio, según las cifras divulgadas por la autoridad tributaria.