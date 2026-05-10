CANAL RCN
Economía

Devolución del IVA de carros híbridos y eléctricos: este es el plazo para solicitarla

La DIAN permite solicitar la devolución del IVA de carros híbridos y eléctricos. Revise el plazo máximo, los requisitos y cómo hacer el trámite.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
07:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los propietarios de carros híbridos y eléctricos en Colombia pueden solicitar ante la DIAN la devolución del IVA pagado al momento de adquirir el vehículo, siempre que cumplan las condiciones establecidas para acceder al beneficio tributario.

DIAN hace llamado importante a contribuyentes por ampliación de este trámite
RELACIONADO

DIAN hace llamado importante a contribuyentes por ampliación de este trámite

Sin embargo, existe un plazo máximo para adelantar el trámite y varios documentos que deben presentarse.

La medida aplica para vehículos eléctricos e híbridos PHEV y HEV destinados al uso personal, cuya adquisición sea certificada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) como una acción de Gestión Eficiente de la Energía.

¿Cuánto tiempo hay para pedir la devolución del IVA de un carro híbrido o eléctrico?

Los interesados tienen hasta cinco años para presentar la solicitud de devolución del IVA, contados desde la fecha de emisión de la factura de venta del vehículo.

Caso contra Benedetti por presuntas recomendaciones en la DIAN fue enviado a la Fiscalía
RELACIONADO

Caso contra Benedetti por presuntas recomendaciones en la DIAN fue enviado a la Fiscalía

Por ejemplo, si la factura de compra fue expedida el 10 de octubre de 2022, el propietario tendría, en principio, hasta el 10 de octubre de 2027 para presentar la solicitud correspondiente.

La DIAN también aclaró que las dificultades o demoras para conseguir una cita no significan que automáticamente se pierda el derecho a solicitar la devolución, precisamente porque existe este término de hasta cinco años.

La solicitud debe enviarse desde el mismo correo electrónico que aparece registrado en el RUT del interesado.

¿Cómo solicitar la devolución del IVA ante la DIAN?

Quienes se encuentren en Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga deben agendar una cita a través de la página de la DIAN. Allí deberán seleccionar el trámite relacionado con la “Solicitud de devolución y/o compensación de vehículos eléctricos o híbridos”.

DIAN lanza salvavidas a morosos en el país: tendrán importante descuento por esta sanción
RELACIONADO

DIAN lanza salvavidas a morosos en el país: tendrán importante descuento por esta sanción

Aunque el servicio aparece dentro de las opciones de atención virtual, el trámite se realiza mediante correo electrónico. La cita determina el momento en el que deben enviarse los documentos requeridos.

Quienes vivan en otras ciudades no necesitan agendar previamente y pueden remitir la documentación a la Dirección Seccional de la DIAN correspondiente.

La entidad también informó que está asignando cerca de 200 citas diarias en las cuatro principales ciudades ante el aumento de solicitudes. Actualmente, cerca de 92.000 vehículos podrían estar relacionados con este beneficio, según las cifras divulgadas por la autoridad tributaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Reconocido banco lanza seguro contra el desempleo de hasta $24 millones

Andi

Junta Directiva de la ANDI acepta la renuncia de Bruce Mac Master

Subsidios en Colombia

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: último día para cobrar hasta $500.000

Otras Noticias

Brasil

Brasil se prepara para una segunda vuelta electoral marcada por una estrecha diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro

El exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, explicó que el resultado estuvo dentro de lo previsto por las encuestas.

Aeropuerto El Dorado

VIDEO | Poderoso aguacero dejó inundaciones, granizada y afectaciones en vuelos en el aeropuerto El Dorado

Tormenta eléctrica dañó comunicaciones del aeropuerto. Más de 10 vuelos cancelados y 58 llegadas demoradas.

avianca

Nueva experiencia de lujo llegará a vuelos entre Colombia y Europa desde 2027

Radamel Falcao García

Falcao volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid: todos los detalles

Enfermedades

¿Qué edad tiene realmente su cuerpo? Científicos desarrollan método para medir la edad de los órganos