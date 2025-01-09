CANAL RCN
Economía

Estos fueron los carros más vendidos en el mes de agosto: hay novedades en el listado

Nuevamente, el sector tuvo un gran aumento con respecto al mismo mes del año 2024.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
01:03 p. m.
El sector automotor en Colombia sigue en crecimiento en este 2025. En el mes de agosto, se contabilizaron 21.285 vehículos nuevos, dejando un incremento del 29% frente a las 16.498 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

Por otro lado, los registros de vehículos eléctricos aumentaron un 148%, con 1.647 unidades. Por su parte, los híbridos experimentaron un alza del 66%, con 6.066 unidades matriculadas.

Marcas de carros más vendidos en agosto 2025

La intensa competencia entre los principales fabricantes de automóviles en el país se hizo evidente en el ranking de agosto.

La marca japonesa Toyota, impulsada por el éxito de sus modelos híbridos, recuperó el primer lugar de ventas con una cuota del 11.8% del mercado, superando a Renault y Kia, que habían dominado el panorama en los meses anteriores.

  • Toyota: 11.8%
  • Renault: 11.4%
  • Kia: 11.1%
  • Mazda: 10.0%
  • Chevrolet: 8.6%
Estas cinco compañías concentraron en conjunto más de la mitad del mercado en el octavo mes del año, demostrando la fuerte consolidación de sus posiciones en el país.

En el acumulado del año (enero-agosto), la competencia es aún más reñida, con Kia (13.1%) y Renault (13.0%) en una disputa cabeza a cabeza por el liderazgo general, seguidas por Toyota (11.3%), Mazda (9.0%) y Chevrolet (8.4%).

¿Cuáles fueron los modelos más vendidos?

En el podio de los modelos más vendidos en agosto, los colombianos mantuvieron una clara preferencia por los vehículos de tecnología híbrida y los SUV. El rey indiscutible de las ventas fue el Toyota Corolla Cross, que con 955 unidades matriculadas se posicionó como el modelo más popular del mes.

Le sigue de cerca la Mazda CX-30, con 851 unidades, un modelo que se ha consolidado como uno de los favoritos por su diseño y prestaciones.

El top 5 de los modelos más vendidos en agosto de 2025 lo completan el versátil Kia K3, con 843 unidades, el eficiente Mazda 2 (657 unidades) y el compacto Chevrolet Onix (628 unidades).

Estos modelos, que representan el 17.5% de las ventas totales en lo que va del año, demuestran la diversidad de opciones que buscan los consumidores, desde camionetas familiares hasta vehículos urbanos eficientes.

