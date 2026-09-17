¿Habrá cambios en la técnico-mecánica? Estos carros y motos no deben hacerla en 2026

La revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio para buena parte de los vehículos que circulan por Colombia.

Sin embargo, la normativa establece periodos en los que carros y motocicletas nuevas todavía no tienen que realizar este procedimiento, dependiendo del tipo de servicio y la fecha en la que fueron matriculados.

El tema vuelve a estar sobre la mesa en 2026 debido a que el Gobierno nacional comenzó la preparación de un nuevo Código Nacional de Tránsito, una iniciativa que contempla revisar algunos costos y establecer plazos diferentes para la tecnomecánica.

¿Qué carros y motos no deben hacer la tecnomecánica en 2026?

La Ley 2294 de 2023 establece que los vehículos nuevos de servicio particular, diferentes de motocicletas y similares, deben someterse a su primera revisión técnico-mecánica a partir del quinto año contado desde la fecha de matrícula.

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Por ejemplo, un carro particular matriculado en 2023 todavía no ha alcanzado ese plazo durante 2026.

La situación cambia para las motocicletas y vehículos nuevos de servicio público. En estos casos, la primera revisión debe realizarse al cumplir dos años desde su matrícula.

También existe una excepción para los vehículos con placas extranjeras que ingresan temporalmente al país, pues no requieren la revisión cuando su permanencia es de hasta tres meses.

¿Cambiará la revisión técnico-mecánica en Colombia?

Por ahora, los plazos anteriores continúan vigentes. Sin embargo, el Ministerio de Transporte confirmó que comenzó a preparar el borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito.

Entre los puntos planteados por el Gobierno aparecen la reducción de algunos costos asociados al tránsito, una mayor vigencia para las licencias de conducción y la posibilidad de establecer “plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica”.

Esto significa que todavía no existe un nuevo plazo aprobado para carros o motocicletas. Mientras avanza la propuesta, los conductores deben revisar la fecha de matrícula de su vehículo para determinar cuándo corresponde realizar por primera vez la tecnomecánica y evitar sanciones por circular sin el certificado vigente.