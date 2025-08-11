CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta aquí los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025. Revisa el número ganador del premio mayor y verifica si tu billete fue premiado.

Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
09:30 p. m.
La noche de este sábado 8 de noviembre, miles de colombianos mantuvieron la esperanza en alto, esperando el sorteo del "Boyacá, es creer para ganar".

El tradicional juego de suerte y azar del departamento andino sorteó un millonario premio mayor, atrayendo la atención del público a nivel nacional por los grandes montos que destina a sus ganadores.

La expectativa no era solo por las cifras del premio mayor en Bogotá y el resto del país, sino también por el impacto social que el juego genera, destinando recursos vitales para la salud.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá fue para el número: XXXX de la serie XXX.

Los felices ganadores, que se llevaron este jugoso monto, tendrán la oportunidad de transformar sus vidas.

Pero la fortuna de este 8 de noviembre no terminó ahí. El sorteo también entregó importantes premios secos a lo largo de su plantilla de chances.

El impacto social del juego y la trascendencia de la Lotería de Boyacá

Más allá del entusiasmo por los resultados de la Lotería de Boyacá y la emoción de los ganadores, la venta de cada billete de esta lotería tiene un trasfondo crucial para el país.

La Lotería de Boyacá es una entidad que, al igual que otras loterías del país, cumple con la función de generar ingresos para financiar el sistema de salud en Colombia.

Esto significa que cada apuesta contribuye directamente a la atención médica y a programas sociales en el departamento y la nación.

La transparencia en los resultados oficiales es una prioridad para la entidad, asegurando que el sorteo se realice bajo estricta vigilancia, garantizando así la fe pública en el juego.

