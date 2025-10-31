Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo

El sorteo de la Lotería de Medellín correspondiente al viernes 31 de octubre, abrió la ocasión para que miles de apostadores en Colombia revisaran sus billetes con la esperanza de cambiar su suerte.

Tras la transmisión televisiva y en vivo por canales oficiales, ya se conocen los resultados del premio mayor, así como los detalles de la serie forjada para este viernes.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 31 de octubre de 2025

En el sorteo Número 4807, el premio mayor fue para el número X de la serie X.

Este sorteo, que usualmente entrega más de 16 000 millones de pesos en premios, se celebró en la noche del viernes y fue seguido por miles de jugadores en todo el país.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín ofreció varios “sec­os” y premios menores que también animaron a los apostadores.

¿Cómo reclamar si eres el ganador?

Si coinciden el número y la serie que jugaste, es importante conservar el billete en buen estado y acudir a los canales oficiales de pago.

La Lotería de Medellín además permite verificar resultados a través de su sitio web y redes sociales, donde se publica el listado completo de ganadores. Es recomendable también asegurar la documentación requerida para reclamar el premio y evitar fraudes o demoras en el proceso.

Para quienes no resultaron ganadores esta vez, el sorteo del próximo viernes representa una nueva oportunidad. Y para los que sí coinciden, la celebración debe venir acompañada de asesoría financiera para planificar la mejor forma de aprovechar un premio de gran magnitud.

Con cada sorteo semanal, la Lotería de Medellín reafirma su tradición como uno de los juegos más populares del país.