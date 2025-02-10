CANAL RCN
Economía

Los CDT que le dejarán muy buen dinero en este mes de octubre: tasas por encima del 10%

Estas son las entidades que mejores tasas de interés ofrecen en el mercado.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:01 a. m.
Los Certificados de Depósito a Término (CDT) se posicionan en el mercado financiero como una opción atractiva para quienes buscan rentabilizar sus ahorros con seguridad y previsibilidad.

Su principal fortaleza radica en la baja exposición al riesgo, ya que el capital depositado está protegido y la tasa de interés pactada se mantiene fija, garantizando una rentabilidad conocida desde el inicio.

Lo anterior los convierte en un refugio ideal para fondos que no se necesitarán a corto plazo, como un ahorro para el estudio de los hijos, la compra de un inmueble o un proyecto futuro, permitiendo que el dinero trabaje de forma constante sin los vaivenes del mercado.

La variedad de plazos disponibles ofrece flexibilidad para ajustarse a diferentes horizontes de inversión, consolidando a los CDT como una herramienta financiera sencilla y efectiva para hacer crecer el patrimonio con confianza.

Mejores CDT para el mes de octubre: tasas por encima del 10%

Para elegir un CDT bancario, es crucial considerar factores como la tasa de interés, el plazo de la inversión, la liquidez que necesitará y el riesgo.

Bajo este panorama, la Superfinanciera, con corte del 30 de septiembre, dio a conocer las entidades que mejor tasa de interés ofrecerán para el mes de octubre en el mercado.

Este análisis se hace basado en los bancos tradicionales y entidades financieras más pequeñas o bancos digitales que se han convertido en fuertes competidores.

CDT a 90 días (3 meses)

  • Coltefinanciera - Tasa de interés del 9,69% E.A.
  • Banco Contactar - Tasa de interés del 9,59% E.A.
  • Banco de Occidente - Tasa de interés del 9,47% E.A.

CDT a 180 días (6 meses)

  • Banco Contactar - Tasa de interés del 10,04% E.A.
  • Banco Santander - Tasa de interés del 10,00% E.A.
  • Banco Pichincha - Tasa de interés del 9,86% E.A.

CDT a 360 días (1 año)

  • Bold C.F. - Tasa de interés del 12% E.A.
  • Banco Contactar - Tasa de interés del 10,68% E.A.
  • Banco W - Tasa de interés del 10,16% E.A.

En cuanto a las entidades tradicionales, en las que los colombianos tienen todos sus ahorros, bancos como Banco Davivienda, Banco de Bogotá, Banco Falabella se posicionan como las mejores opciones en CDT.

 

