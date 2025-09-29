CANAL RCN
Economía

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

A partir del mes de octubre, los usuarios experimentarán este cambio en sus aplicaciones.

Función banco
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
10:32 a. m.
Durante los últimos meses, los colombianos han venido experimentando cambios en relación con las transferencias inmediatas entre bancos con el nuevo sistema Bre-B.

Este es el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República de Colombia, que permite a los usuarios realizar y recibir transferencias de dinero de forma instantánea, gratuita e interoperable entre diferentes bancos y billeteras digitales.

Ya son varias entidades financieras que han migrado su servicio de transferencias inmediatas de persona a persona a la plataforma Bre-B e ido desapareciendo funciones que cumplían con las funciones que hará Bre-B.

Bancos hacen llamado por desaparición de función

Transfiya como servicio de transferencias inmediatas de persona a persona será reemplazado por el nuevo sistema interoperable Bre-B, impulsado por el Banco de la República.

A partir de octubre de 2025, esta función específica de Transfiya dejará de operar de la misma manera en algunos bancos, pero la marca no desaparecerá por completo.

Las entidades han hecho un llamado certero a sus usuarios en el que se informa que todas las operaciones, mediante ello, pasarán a hacerse netamente por Bre B.

"Todo el mundo está hablando de las llaves, ¿y usted ya tiene la suya?", anuncio una de las entidades como Davivienda.

"Descubre cómo funciona, registra ya tus llaves y empieza a transferir al instante desde tu App BBVA", dice otra como BBVA.

¿Cómo funciona Bre-B?

  • Funciona a través de la vinculación de "llaves" a una cuenta de ahorro, corriente o depósito electrónico.
  • Estas llaves son identificadores sencillos que los usuarios registran a través de su entidad financiera, como el número de cédula, número de celular, correo electrónico o un código alfanumérico.
  • Una vez registradas, estas llaves permiten enviar y recibir dinero de cualquier persona, sin importar en qué banco o billetera digital tenga su cuenta, eliminando la necesidad de compartir números de cuenta largos.
  • El sistema está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
