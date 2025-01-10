Nueva polémica por solicitud del Gobierno de trasladar millonaria suma a Colpensiones

El Gobierno Nacional generó una nueva controversia al solicitar el traslado de 9 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, la entidad estatal encargada de administrar el régimen de prima media.

RELACIONADO Colpensiones enciende fuerte polémica por traslado de ahorro de estos trabajadores

Gobierno pidió que fondos privados trasladen 9 billones de pesos a Colpensiones

Esta medida afectaría directamente los ahorros de trabajadores de alto riesgo, como bomberos y pilotos, entre otros.

La propuesta ha despertado inquietudes sobre el futuro del sistema pensional y la seguridad de los ahorros de los trabajadores.

Algunos críticos argumentan que esta acción podría validar las preocupaciones expresadas anteriormente sobre la reforma pensional, que advertían sobre la posibilidad de convertir el ahorro en gasto de corto plazo.

Según Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, “si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones me van a ayudar a mermar recursos del presupuesto general de la nación, contribuir con el pilar solidario y pagarles a los 3 millones de viejos a los que nunca antes les pagaron el bono pensional”.

Una de las principales interrogantes que surge es por qué estos fondos, que pertenecen a los trabajadores, serían destinados a otros programas.

Una decisión que plantea dudas sobre la viabilidad financiera del sistema pensional a largo plazo y la protección de los derechos de los cotizantes.

“Existen derechos de los afiliados sobre los que nosotros tenemos un deber fiduciario y uno de ellos es que los ciudadanos eligen en qué fondo están y segundo, tienen el derecho al proceso de doble asesoría para cualquier traslado”, detalló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Esta asociación, que agrupa a los fondos privados de pensiones, ha manifestado que estudiará la viabilidad jurídica de la solicitud del Gobierno.

Expertos en el tema advierten que esta medida podría tener consecuencias negativas a largo plazo, tanto para los trabajadores de alto riesgo como para el sistema pensional en general.

Se teme que el uso de estos recursos para pagos inmediatos pueda comprometer la capacidad del sistema para cumplir con sus obligaciones futuras.