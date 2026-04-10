Atento a la estrategia tecnológica para evitar el fraude de las cesantías: ahorra hasta 14 millones de horas en trámites

El pago de cesantías en Colombia alcanzó en 2026 una cifra sin precedentes: $18,16 billones, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. El crecimiento, que representó un aumento nominal del 12,82 % frente al año anterior, benefició a más de 13,2 millones de trabajadores. Sin embargo, detrás de este volumen de recursos se desarrolla una lucha poco visible pero crucial: la contención del fraude financiero en entornos digitales.

En un contexto donde las transacciones en línea dominan hasta el 97 % de las operaciones en algunos fondos, la seguridad se ha convertido en un elemento estructural del sistema. La digitalización de los procesos no solo ha permitido mayor agilidad en los retiros, sino que ha obligado a las entidades a reforzar sus mecanismos de autenticación ante el incremento de amenazas cibernéticas.

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Biometría facial: clave en la contención del fraude

Uno de los casos más representativos es el de Protección, el fondo que administra las cesantías de cerca de 3,1 millones de colombianos. Durante el último periodo, la entidad reportó un recaudo de $5,6 billones y, en paralelo, implementó soluciones de validación de identidad digital basadas en biometría facial.

Este sistema, desarrollado en alianza con una firma tecnológica especializada, permitió verificar la identidad de los usuarios en tiempo real mediante algoritmos avanzados y pruebas de vida (liveness), reduciendo significativamente el riesgo de suplantación. Según datos del propio fondo, durante la campaña de cesantías no se registraron incidentes de fraude en sus canales digitales.

Además del impacto en seguridad, la implementación tecnológica optimizó la experiencia del usuario. Procesos que antes tomaban varios minutos ahora se completan en segundos, lo que incrementó la tasa de retiros exitosos en plataformas digitales y redujo la necesidad de validaciones manuales en oficinas físicas.

"Hemos visto que los suplantadores no han logrado superar la barrera de seguridad de la biometría facial. Durante la campaña de cesantías tuvimos cero incidentes de fraude y la tasa de retiros a través del portal web aumentó significativamente en el embudo de conversión”, enfatiza José Javier Prada, CEO de Become Digital

Menos trámites, nuevos riesgos y evolución tecnológica

El impacto de estas herramientas también se refleja en el tiempo que los usuarios dejaron de invertir en trámites. Se estima que los afiliados a este fondo ahorraron cerca de 14 millones de horas gracias a la automatización y simplificación de procesos.

No obstante, la evolución tecnológica plantea nuevos desafíos. Mientras la biometría facial ha demostrado ser una barrera robusta frente a la suplantación, los actores delictivos han comenzado a explorar otras técnicas, como la clonación de tarjetas SIM o el uso de huellas dactilares falsas.

En este escenario, expertos del sector coinciden en que el futuro de la seguridad digital no se limita a la verificación física, sino que incorpora el análisis del comportamiento del usuario mediante inteligencia artificial. Este enfoque permitiría identificar patrones sospechosos y fortalecer los sistemas de autenticación multifactor.

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Las cesantías, concebidas como un respaldo económico ante el desempleo y un apoyo para educación o vivienda, requieren procesos de acceso seguros pero ágiles. La transición hacia modelos digitales más sofisticados no solo responde a esta necesidad operativa, sino que redefine la forma en que el sistema financiero enfrenta el fraude en una era cada vez más conectada.

"El verdadero potencial del big data debe enfocarse ahora en el uso de IA generativa y predictiva para detener a los suplantadores. El comportamiento del cliente es lo que finalmente revelará su identidad real. Será esta capa de información la que complemente el proceso", afirma José Javier Prada, CEO de Become Digital.