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"El peor": Blessd y Dímelo Jara reaparecieron en redes tras ser citados a audiencia por presunto secuestro extorsivo

El caso que está investigando la Fiscalía General de la Nación habría ocurrido en 2022.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 06 de 2026
10:10 p. m.
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El próximo martes 9 de junio, se llevarán a cabo dos diligencias judiciales relacionadas con Blessd, el reconocido reguetonero colombiano, y Dímelo Jara, su manager.

Así lo comunicó Sebastián Gutiérrez, el abogado de Andrés Felipe Sánchez, el artista que los demandó por presunto secuestro extorsivo agravado.

Fiscalía citó a Blessd a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo
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En el pasado, Andrés Felipe Sánchez imitaba musicalmente a artistas como Blessd y era contratado en eventos. Sin embargo, en junio de 2022 denunció ante la Fiscalía General de la Nación que tuvo una reunión en la disquera del reguetonero paisa y que, presuntamente, no solo habría sido agredido física y verbalmente, sino que también lo habrían intimidado con un arma de fuego.

En esa reunión, según la denuncia de Andrés Felipe Sánchez, presuntamente habrían estado presentes Dímelo Jara, unos abogados y otro manager del artista.

Además, también desde la presunción, Blessd habría participado en un momento puntual mediante una llamada telefónica.

"Por medio del presente, les notifico que el día martes 9 de junio de 2026, a las 6:30 de la tarde, se realizará audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, donde aparecen como indiciados Stiven Mesa Londoño, Santiago Jaramillo, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, por la conducta punible de secuestro extorsivo agravado", se lee en la citación que reveló el abogado Sebastián Gutiérrez.

Y, tras ese caso jurídico que ya es de conocimiento público, Blessd y Dímelo Jara reaparecieron en sus redes sociales. ¿Qué postearon?

Así fue la reaparición de Blessd y Dímelo Jara en redes sociales tras la citación por presunto secuestro extorsivo agravado

El viernes 5 de junio, Blessd publicó una historia en la que reveló el 'tracklist' de su nuevo proyecto musical.

Además, en una segunda historia, mostró el fragmento de una de las canciones que se estrenarán y escribió "el peor hombre del mundo".

Mientras tanto, Dímelo Jara, su manager, subió un video desde su vehículo y lo acompañó de un texto que decía "feliz y bendecido día".

Asimismo, reposteó una foto jugando fútbol y agregó el siguiente mensaje:

"Tranquilandia siendo feliz".

¿Cuál fue la reacción de Andrés Felipe Sánchez, hombre que denunció a Blessd y Dímelo Jara, tras la citación?

Unos minutos después de que el abogado Sebastián Gutiérrez reveló que se llevarán las audiencias de imputación e imposición de medida de aseguramiento, Andrés Felipe Sánchez rompió el silencio en sus redes sociales.

Defensa de Blessd rompió el silencio y reveló qué pasó en el caso del presunto secuestro extorsivo
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"Lo logramos", fue exactamente lo que dijo.

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