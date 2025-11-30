Tiendas D1 da un giro inesperado: así funcionarán los retiros de dinero en sus cajas

Los usuarios de BBVA Colombia tendrán desde ahora una nueva forma de acceder a su dinero en efectivo sin necesidad de acudir a una oficina bancaria.

El banco anunció una alianza operativa con Tiendas D1 que permitirá convertir todos los puntos de esta cadena en corresponsales bancarios, ampliando de manera significativa su red de atención a nivel nacional.

¿Para cuáles personas aplica este convenio?

La medida responde, según la entidad, a la necesidad de ofrecer “soluciones ágiles, cercanas y sin trámites complejos” para sus clientes.

Gracias a este acuerdo, cualquier persona con cuenta de ahorros o corriente en BBVA podrá realizar retiros de efectivo directamente en caja, mientras hace sus compras habituales.

La presencia masiva de D1 en barrios, zonas residenciales y áreas de alta circulación convierte a la cadena en un aliado estratégico para acercar los servicios financieros al día a día de los colombianos.

¿Cuánto se puede retirar en D1 y cuáles son los requisitos?

Según el banco, los usuarios podrán retirar hasta $700.000 por transacción, con un límite máximo de $2.100.000 diarios, distribuidos en un total de tres operaciones al día.

El corresponsal bancario solo podrá procesar transacciones mientras cuente con efectivo disponible, y no está autorizado para cobrar comisiones ni ofrecer servicios financieros por cuenta propia.

Para usar este servicio, es necesario cumplir dos pasos previos:

Tener habilitada la opción de retiros por corresponsal bancario.

Verificar que esta función esté activa en BBVA.net.

El proceso en tienda es sencillo: el usuario pasa su tarjeta débito en la caja, digita su clave y recibe un comprobante mediante SMS, por lo que deberá registrar su número de celular durante la transacción.

Recomendaciones de seguridad y beneficios para los usuarios

BBVA reiteró la importancia de proteger la información personal como no compartir claves, cambiarlas periódicamente, cubrir el teclado al digitarlas y desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten datos privados.

Esta alianza con D1 busca facilitar la vida de los clientes, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera, y permitiendo que las operaciones bancarias se integren a las actividades cotidianas.