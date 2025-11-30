CANAL RCN
Economía

Tiendas D1 da un giro inesperado: así funcionarán los retiros de dinero en sus cajas

Clientes de BBVA ya pueden retirar dinero en Tiendas D1: conoce límites, requisitos y cómo funciona el nuevo corresponsal bancario.

Tiendas D1 como cajero de usuarios BBVA
Foto: Tienda D1

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
12:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los usuarios de BBVA Colombia tendrán desde ahora una nueva forma de acceder a su dinero en efectivo sin necesidad de acudir a una oficina bancaria.

Desmantelan en Valledupar a 'Los misioneros': robaban tiendas de D1 y otros almacenes
RELACIONADO

Desmantelan en Valledupar a 'Los misioneros': robaban tiendas de D1 y otros almacenes

El banco anunció una alianza operativa con Tiendas D1 que permitirá convertir todos los puntos de esta cadena en corresponsales bancarios, ampliando de manera significativa su red de atención a nivel nacional.

¿Para cuáles personas aplica este convenio?

La medida responde, según la entidad, a la necesidad de ofrecer “soluciones ágiles, cercanas y sin trámites complejos” para sus clientes.

Gracias a este acuerdo, cualquier persona con cuenta de ahorros o corriente en BBVA podrá realizar retiros de efectivo directamente en caja, mientras hace sus compras habituales.

Comprar casa mientras paga arriendo: los bancos que ofrecen leasing habitacional en Colombia
RELACIONADO

Comprar casa mientras paga arriendo: los bancos que ofrecen leasing habitacional en Colombia

La presencia masiva de D1 en barrios, zonas residenciales y áreas de alta circulación convierte a la cadena en un aliado estratégico para acercar los servicios financieros al día a día de los colombianos.

¿Cuánto se puede retirar en D1 y cuáles son los requisitos?

Según el banco, los usuarios podrán retirar hasta $700.000 por transacción, con un límite máximo de $2.100.000 diarios, distribuidos en un total de tres operaciones al día.

Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará
RELACIONADO

Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará

El corresponsal bancario solo podrá procesar transacciones mientras cuente con efectivo disponible, y no está autorizado para cobrar comisiones ni ofrecer servicios financieros por cuenta propia.

Para usar este servicio, es necesario cumplir dos pasos previos:

  • Tener habilitada la opción de retiros por corresponsal bancario.
  • Verificar que esta función esté activa en BBVA.net.
  • El proceso en tienda es sencillo: el usuario pasa su tarjeta débito en la caja, digita su clave y recibe un comprobante mediante SMS, por lo que deberá registrar su número de celular durante la transacción.

Recomendaciones de seguridad y beneficios para los usuarios

BBVA reiteró la importancia de proteger la información personal como no compartir claves, cambiarlas periódicamente, cubrir el teclado al digitarlas y desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten datos privados.

Esta alianza con D1 busca facilitar la vida de los clientes, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera, y permitiendo que las operaciones bancarias se integren a las actividades cotidianas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Colombianos tendrán gran alivio en su pensión y pagarán menos salud: conozca quiénes aplican

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de noviembre

Otras Noticias

Cuidado personal

Ortosomnia, el fenómeno que transforma la hora de dormir en un reto lleno de ansiedad

La ortosomnia prende alarmas en el sector salud: así afecta la obsesión por medir el descanso.

Volcanes

Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomienda evacuar zona A1 por actividad del volcán Puracé

Variaciones en la actividad sísmica y emisiones de gases y ceniza mantienen bajo alerta a los habitantes del departamento del Cauca.

Artistas

J Balvin y Maluma, de rodillas en el Atanasio: el emotivo abrazo que terminó en llanto y confesiones

Israel

Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicita un indulto en juicio por presunta corrupción

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega habló tras eliminación de Santa Fe: se refirió al nuevo DT y al 2026