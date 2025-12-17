Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia este miércoles 17 de diciembre de 2025, con un nuevo sorteo que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

Como es habitual, el juego operado por Baloto entregó un número ganador acompañado de un signo zodiacal, combinación que define a los afortunados ganadores del día.

Este sorteo, que se realiza todos los días en horario nocturno, se ha consolidado como uno de los favoritos por su mecánica sencilla y por ofrecer premios atractivos tanto en la apuesta directa como en las diferentes modalidades disponibles.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 17 de diciembre de 2025

De acuerdo con la información oficial del sorteo, el número ganador del Super Astro Sol de hoy fue el X, acompañado del signo zodiacal X.

Esta combinación corresponde al resultado válido del sorteo del 17 de diciembre de 2025, con el cual se definen los premios principales y secundarios del juego.

Quienes hayan acertado el número y el signo, según la modalidad de apuesta elegida, podrán reclamar su premio en los puntos autorizados o a través de los canales establecidos por el operador.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuáles son sus premios?

El Super Astro Sol consiste en elegir un número de dos cifras (del 00 al 99) y uno de los 12 signos del zodiaco.

El jugador puede apostar por el número, el signo o la combinación completa, lo que determina el valor del premio en caso de acierto.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días, generalmente en horas de la noche, y su resultado es difundido por canales oficiales y plataformas digitales.

Los premios varían según el tipo de apuesta y el monto jugado, lo que lo convierte en una alternativa popular entre quienes buscan ganar sin realizar grandes inversiones.