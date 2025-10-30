Morosos tendrán 90% de descuento en intereses y 70% en sanciones hasta esta fecha: tome nota

Son varias las iniciativas que se han conocido en los últimos meses por parte de alcaldías locales para incentivar a los ciudadanos morosos a cumplir con sus obligaciones.

Según se ha conocido, la Alcaldía Mayor de Cartagena ha lanzado un llamado urgente a sus contribuyentes morosos, recordándoles que solo quedan horas para aprovechar un histórico y significativo "Descuentazo Tributario".

Este alivio fiscal, respaldado por el Acuerdo No. 188 del 30 de julio de 2025, ofrece una reducción de hasta el 90% en los intereses de mora y un 70% en las sanciones relacionadas con deudas de impuestos distritales. La fecha límite improrrogable para acogerse a este beneficio es el 31 de octubre de 2025.

La medida busca ofrecer un respiro económico a miles de ciudadanos y empresas que mantienen deudas pendientes por conceptos como el Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio y sus complementarios, Delineación Urbana, Sobretasa a la Gasolina, Publicidad Visual Exterior, Alumbrado Público y Contribución por Valorización.

Este beneficio aplica para obligaciones correspondientes a la vigencia de 2025 y años anteriores, siempre y cuando se realice el pago total del capital adeudado.

¿Cómo acceder a estos descuentos del 90% y 70%?

Para acceder a esta oportunidad única, los contribuyentes deben asegurarse de pagar la totalidad del capital adeudado. La Secretaría de Hacienda ha dispuesto diferentes canales de atención y pago para agilizar el proceso en estos últimos días. Los interesados pueden realizar el pago de manera presencial o consultar la información detallada a través del portal oficial de la Alcaldía de Cartagena.

Funcionarios del Distrito han hecho un llamado a no esperar el último momento para realizar el trámite, pues el sistema podría experimentar congestiones dada la cercanía de la fecha límite.

Además, enfatizan en la importancia de acogerse al beneficio, ya que el incumplimiento de las obligaciones tributarias puede resultar en consecuencias legales severas, como procesos judiciales, multas y el riesgo de embargos.

Según la Secretaría de Hacienda Distrital, los resultados hasta la fecha han sido positivos. A corte del 26 de octubre de 2025, el Distrito reportó un avance del 84% en la meta de recaudo presupuestada para la vigencia de 2025, que asciende a $1,26 billones. Se han ingresado a las arcas distritales un total de $1,05 billones, siendo el Impuesto Predial y el de Industria y Comercio los principales aportantes.