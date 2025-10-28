Lanzan descuentos de más del 50% en tecnología antes del cierre de octubre: estos son los almacenes

Cerca del fin de año, el comercio empieza a tener un auge importante entre los consumidores colombianos. Durante esta época del año, son varios los sectores los que empiezan a rematar sus productos y ofrecer grandes descuentos.

Precisamente, para este final del mes de octubre, los grandes almacenes del sector retail, han dado a conocer promociones en productos tecnológicos, llegando hasta más del 50%.

Este es el caso de cadenas como Falabella, Alkosto, entre otras, quienes mediante su portal web y de manera presencial, tienen en su catálogo varios dispositivos de las mejores marcas con grandes bajas.

Estos los descuentos de más del 50% en estos almacenes

En sus listados, los cuales se pueden encontrar en los portales webs, se pueden encontrar televisores con hasta el 59% de descuentos.

Por ejemplo, un TV JVC de 43 pulgadas, que tiene un precio regular de 2.200.000 pesos, puede comprarlo por tan solo 900.000.

Otras marcas como Samsung también manejan importantes promociones. Televisores de 70 pulgadas con precios de 2.500.000 pesos.

LG también arroja un TV de 65 pulgadas con un precio de descuento de 2.200.000 siendo su precio regular de 4.400.000.

En cuanto a otros artefactos tecnológicos, hay promociones en celulares de alta gama, con precios que van desde los 998.000 pesos, hasta los 2.600.000.

¿Cuándo será el Black Friday en Colombia en este 2025?

En Colombia, el Black Friday 2025 se celebrará en dos ediciones, como es tradición. La segunda y más grande edición tendrá lugar el viernes 28 de noviembre de 2025.

La edición de noviembre es el evento principal y suele durar un fin de semana entero, con ofertas en una gran variedad de productos como tecnología, moda, viajes y electrodomésticos.