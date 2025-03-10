Top de ciudades colombianas donde recomiendan invertir en bienes raíces

El mercado inmobiliario colombiano continúa mostrando oportunidades atractivas en diferentes regiones del país.

Según un estudio realizado por Ambana, invertir en bienes raíces en Colombia se mantiene como una alternativa sólida frente a la volatilidad de otros activos, impulsada por factores como la llegada de remesas, el dinamismo turístico y las mejoras en infraestructura.

Las ciudades colombianas que encabezan la lista para invertir en bienes raíces

Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena encabezan la lista de capitales con un potencial de valorización destacado.

En estos centros urbanos, la demanda de vivienda y proyectos comerciales se sostiene gracias al crecimiento poblacional y a la concentración de servicios.

Sin embargo, el panorama no se limita a las grandes ciudades. El Eje Cafetero ha ganado protagonismo al convertirse en una de las zonas más atractivas por su calidad de vida, su potencial turístico y la valorización constante de la tierra.

De acuerdo con diversos informes del sector, otras áreas que se perfilan como fuertes destinos de inversión son Chía y Cajicá, municipios que ofrecen precios competitivos frente a Bogotá, además de propiedades con mayor metraje.

Esta relación costo-beneficio los convierte en focos importantes para inversionistas que buscan maximizar la rentabilidad.

Proyección en el mercado colombiano para invertir en bienes raíces

Santa Marta sobresale como una ciudad con fuerte proyección en el mercado inmobiliario. La capital del Magdalena se ha convertido en un imán para compradores debido a su crecimiento turístico y al aumento en el valor de los inmuebles a lo largo de las fases de construcción.

En promedio, las propiedades pueden apreciarse hasta en un 30% desde el inicio de la obra hasta la entrega final.

Medellín continúa consolidándose como una de las favoritas para inversionistas locales y extranjeros, gracias a su infraestructura de transporte, la estabilidad de su mercado laboral y la innovación urbana que caracteriza al distrito.

Entre tanto, Zipaquirá ha ganado relevancia tras liderar en ventas de vivienda en Cundinamarca, lo que la convierte en un destino estratégico para quienes buscan alternativas fuera de la capital.

Los analistas financieros resaltaron que este es un momento favorable para quienes deseen diversificar su portafolio.

Con la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República, se espera una reactivación del crédito hipotecario que impulsará aún más el sector.

Invertir en bienes raíces en Colombia no solo se proyecta como seguro, sino también como una apuesta rentable frente al panorama económico actual.