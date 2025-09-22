Inversión en infraestructura escolar en Cali: $11.000 millones para mejorar la educación

El proyecto busca transformar los espacios académicos y recreativos para mejorar la calidad educativa, fortalecer el bienestar de sus estudiantes y ofrecer entornos modernos que estimulen el aprendizaje. La iniciativa responde al llamado de organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO, que han advertido sobre la necesidad de invertir en infraestructura escolar para reducir la deserción estudiantil y garantizar mejores resultados académicos en América Latina.

La importancia de la infraestructura escolar en el aprendizaje

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha resaltado que contar con escuelas en buen estado tiene un impacto directo en la asistencia, permanencia y culminación de los ciclos académicos. Además, influye en la motivación de los docentes y en la mejora de los resultados de aprendizaje. Según la UNESCO, en América Latina la tasa de abandono escolar alcanza el 17 %, especialmente en zonas rurales, lo que evidencia la urgencia de crear entornos educativos más seguros, cómodos y estimulantes.

Una inversión histórica en beneficio de 800 estudiantes

Atendiendo a este reto, la Arboleda School de Cali inició un plan de renovación de infraestructura valorado en más de $11.000 millones. El proyecto beneficiará a cerca de 800 estudiantes con espacios modernos, seguros y pedagógicamente adecuados, enfocados en fortalecer el desarrollo académico y personal de los jóvenes. De acuerdo con Efraín Pinto Brand, rector de la institución, se trata de un paso decisivo para garantizar una experiencia educativa de calidad en el presente y preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

Espacio PRE-U: innovación para la educación del futuro

Una de las apuestas más innovadoras de este plan es el espacio PRE-U, diseñado especialmente para los estudiantes del programa IB (Bachillerato Internacional). Este entorno busca simular la experiencia universitaria a través de ambientes diferenciados que fomentan la autonomía, el pensamiento crítico y la visión global. Con ello, los jóvenes se preparan mejor para su ingreso a la educación superior y fortalecen competencias clave para un mundo cada vez más competitivo.

Nuevos entornos para la primera infancia y el desarrollo integral

El plan también incluye la construcción del nuevo edificio Kinder Arboleda, concebido para la primera infancia. Este espacio contará con aulas amplias, zonas de juego, espacios sensoriales y áreas de descanso que favorecen la autorregulación emocional. Según la UNESCO, el 90 % del desarrollo cerebral ocurre antes de los cinco años, lo que resalta la importancia de entornos que estimulen la creatividad y la exploración.

Biblioteca y coliseo: modernización para el conocimiento y la cultura

La renovación no se limita a las aulas. La institución avanza en la transformación de su biblioteca, que se convertirá en un centro de conocimiento con recursos tecnológicos y espacios de investigación y lectura. De igual forma, el coliseo está siendo reforzado estructuralmente para ofrecer un entorno seguro y adecuado para el deporte, la recreación y la cultura, pilares fundamentales de la formación integral.