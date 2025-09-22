CANAL RCN
Economía

Inversión en infraestructura escolar en Cali: $11.000 millones para mejorar la educación

La Arboleda School, ubicada en Cali, puso en marcha un ambicioso plan de renovación de su campus con una inversión superior a los $11.000 millones.

Inversión en infraestructura escolar en Cali: $11.000 millones para mejorar la educación
Inversión en infraestructura escolar en Cali: $11.000 millones para mejorar la educación

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
04:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El proyecto busca transformar los espacios académicos y recreativos para mejorar la calidad educativa, fortalecer el bienestar de sus estudiantes y ofrecer entornos modernos que estimulen el aprendizaje. La iniciativa responde al llamado de organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO, que han advertido sobre la necesidad de invertir en infraestructura escolar para reducir la deserción estudiantil y garantizar mejores resultados académicos en América Latina.

La importancia de la infraestructura escolar en el aprendizaje

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha resaltado que contar con escuelas en buen estado tiene un impacto directo en la asistencia, permanencia y culminación de los ciclos académicos. Además, influye en la motivación de los docentes y en la mejora de los resultados de aprendizaje. Según la UNESCO, en América Latina la tasa de abandono escolar alcanza el 17 %, especialmente en zonas rurales, lo que evidencia la urgencia de crear entornos educativos más seguros, cómodos y estimulantes.

Una inversión histórica en beneficio de 800 estudiantes

Atendiendo a este reto, la Arboleda School de Cali inició un plan de renovación de infraestructura valorado en más de $11.000 millones. El proyecto beneficiará a cerca de 800 estudiantes con espacios modernos, seguros y pedagógicamente adecuados, enfocados en fortalecer el desarrollo académico y personal de los jóvenes. De acuerdo con Efraín Pinto Brand, rector de la institución, se trata de un paso decisivo para garantizar una experiencia educativa de calidad en el presente y preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

Espacio PRE-U: innovación para la educación del futuro

Una de las apuestas más innovadoras de este plan es el espacio PRE-U, diseñado especialmente para los estudiantes del programa IB (Bachillerato Internacional). Este entorno busca simular la experiencia universitaria a través de ambientes diferenciados que fomentan la autonomía, el pensamiento crítico y la visión global. Con ello, los jóvenes se preparan mejor para su ingreso a la educación superior y fortalecen competencias clave para un mundo cada vez más competitivo.

Nuevos entornos para la primera infancia y el desarrollo integral

El plan también incluye la construcción del nuevo edificio Kinder Arboleda, concebido para la primera infancia. Este espacio contará con aulas amplias, zonas de juego, espacios sensoriales y áreas de descanso que favorecen la autorregulación emocional. Según la UNESCO, el 90 % del desarrollo cerebral ocurre antes de los cinco años, lo que resalta la importancia de entornos que estimulen la creatividad y la exploración.

Biblioteca y coliseo: modernización para el conocimiento y la cultura

La renovación no se limita a las aulas. La institución avanza en la transformación de su biblioteca, que se convertirá en un centro de conocimiento con recursos tecnológicos y espacios de investigación y lectura. De igual forma, el coliseo está siendo reforzado estructuralmente para ofrecer un entorno seguro y adecuado para el deporte, la recreación y la cultura, pilares fundamentales de la formación integral.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Lanzan nueva moneda en Colombia: así luce la pieza que tendrá uso exclusivo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Secretaria de Movilidad

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá

Otras Noticias

Millonarios

"Tacaños con el equipo": Hinchas de Millonarios inundaron El Campín con banderas contra los directivos

Hinchas de Millonarios llenaron El Campín con banderas de protesta en contra de los directivos por malos resultados deportivos.

Vía al Llano

VIDEO | Ni un solo obrero ni una máquina tras 16 días del derrumbe en la vía al Llano: así está la situación

Una grabación mostró la magnitud del deslizamiento en el kilómetro 18 de la carretera Bogotá-Villavicencio.

Artistas

Hallan sin vida a los artistas B-King y Regio Clown en México: esto se sabe

Artistas

Sospechas sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos