Los clubes del FPC que tienen más accionistas y con inversionistas extranjeros

La Superintendencia de Sociedades reveló un panorama detallado sobre la estructura empresarial de los equipos que conforman el Fútbol Profesional Colombiano.

En un informe revelado este 25 de septiembre, la entidad reguladora presentó los resultados de una exhaustiva evaluación de gobierno corporativo realizada a los 34 clubes del país.

RELACIONADO Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas

Un dato de particular relevancia, y de gran interés para el sector, es la lista de los equipos que cuentan con inversionistas extranjeros, lo que refleja una creciente apertura del balompié nacional y las nuevas dinámicas financieras.

Inversionistas extranjeros en los clubes del fútbol colombiano

El estudio abordó diversas facetas del funcionamiento de los clubes, incluyendo la conformación de grupos empresariales y las situaciones de control registradas en el ámbito mercantil.

La incursión de capital proveniente del exterior se ha consolidado como uno de los aspectos más destacados, evidenciando un interés internacional en el potencial económico y deportivo del fútbol colombiano.

¿Cómo se distribuyen los accionistas en los clubes del FPC?

El informe de la Supersociedades no solo identificó la presencia de inversionistas extranjeros, sino que también ofreció una radiografía de la distribución accionaria en los clubes.

Aunque la entidad no profundizó en la nacionalidad específica de cada inversor, presentó una lista de los equipos con mayor número de accionistas, sugiriendo una mayor diversificación y, por ende, una potencial participación de capital internacional.

Los clubes con el mayor número de accionistas son:

Azul & Blanco Millonarios FC S.A.: Con 4.393 accionistas, encabeza la lista. América de Cali S.A.: Le sigue con 587 accionistas. Cortuluá Fútbol Club S.A.: Reporta 343 accionistas. El Equipo del Pueblo S.A. (Independiente Medellín): Cuenta con 273 accionistas. Club Deportivo La Equidad S.A.: Registra 249 accionistas. Once Caldas S.A.: Tiene 226 accionistas. Independiente Santa Fe S.A.: Con 176 accionistas. Deportivo Pereira F.C. S.A.: Suma 147 accionistas. Club Deportes Tolima S.A.: Presenta 117 accionistas. Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.: Cierra el listado con 102 accionistas.

El reporte destacó que el conjunto de los 30 equipos del FPC agrupa a cerca de 6.837 accionistas en total.

Clubes con inversionistas extranjeros

Foto: Supersociedades

Curiosamente, la mayoría (52,9%) de las sociedades tienen entre 5 y 10 accionistas. Un 23% posee entre 101 y 300 accionistas, y solo un 2,9% supera los 4.000, como es el caso de Millonarios.

Este panorama revela una variada concentración de la propiedad, donde la participación de inversionistas extranjeros en clubes con mayor apertura accionaria podría ser más significativa.

Adicionalmente, el estudio abordó la paridad de género en las juntas directivas, señalando que las mujeres representan el 26,2% de los miembros principales. La Superintendencia subrayó la importancia de seguir impulsando la inclusión femenina en la administración de estas organizaciones, un aspecto clave para la modernización del sector.