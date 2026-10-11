En esto quedaría el subsidio de transporte si el salario mínimo sube el 8% en 2027
Son millones de trabajadores los que están pendientes de la subida del salario mínimo.
Noticias RCN
06:43 p. m.
Con la proximidad del último trimestre del año, gremios económicos, analistas financieros y centrales obreras comienzan a trazar los primeros cálculos sobre lo que será la negociación del salario mínimo en Colombia para 2027. En medio de este debate técnico y político, una de las preguntas más recurrentes entre los trabajadores es a cuánto ascenderá el auxilio de transporte si se aplica un incremento moderado alineado con las proyecciones de inflación y productividad.
Si el ajuste final pactado o decretado por el Gobierno Nacional se ubica en un 8 %, el subsidio de transporte en 2027 pasaría de $249.095 a aproximadamente $269.023 mensuales.
Este aumento de $19.928 busca compensar las alzas operativas en las tarifas del transporte público masivo e intermunicipal a nivel nacional.
Así quedarían los ingresos de los trabajadores en 2027 con un ajuste del 8 %
- Salario Mínimo Básico: $1.750.905 (Vigente) - $1.890.977 (Proyección) Incremento de $140.072.
- Subsidio de transporte: $249.095 (Vigente) - $269.023 (Proyección) Un incremento de +$19.928.
- Ingreso Total Mensual: $2.000.000 (Vigente) - $2.160.000 (Proyección). Un incremento de +$160.000.
Con este ajuste, los empleados formales que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes percibirían un ingreso mensual bruto consolidado de $2.160.000 COP.
Requisitos y de cuánto es el tope legal para recibir el auxilio de transporte
El Código Sustantivo del Trabajo establece que este beneficio económico está dirigido a garantizar el desplazamiento del trabajador hasta su lugar de labores.
Tienen derecho a percibirlo únicamente aquellos trabajadores cuyo salario ordinario no supere los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 SMLMV). Con una proyección del 8 % para 2027, el nuevo tope legal para acceder a esta prestación se ubicaría en $3.781.954 COP.
No aplica si la empresa suministra directamente el servicio de transporte, si el trabajador habita en el mismo lugar de trabajo, o cuando la modalidad contractual sea trabajo 100 % remoto (caso en el cual puede aplicar el auxilio de conectividad digital bajo normas específicas).