En esto quedaría el subsidio de transporte si el salario mínimo sube el 8% en 2027

Con la proximidad del último trimestre del año, gremios económicos, analistas financieros y centrales obreras comienzan a trazar los primeros cálculos sobre lo que será la negociación del salario mínimo en Colombia para 2027. En medio de este debate técnico y político, una de las preguntas más recurrentes entre los trabajadores es a cuánto ascenderá el auxilio de transporte si se aplica un incremento moderado alineado con las proyecciones de inflación y productividad.

Si el ajuste final pactado o decretado por el Gobierno Nacional se ubica en un 8 %, el subsidio de transporte en 2027 pasaría de $249.095 a aproximadamente $269.023 mensuales.

Este aumento de $19.928 busca compensar las alzas operativas en las tarifas del transporte público masivo e intermunicipal a nivel nacional.

Así quedarían los ingresos de los trabajadores en 2027 con un ajuste del 8 %

Salario Mínimo Básico: $1.750.905 (Vigente) - $1.890.977 (Proyección) Incremento de $140.072.

$1.750.905 (Vigente) - $1.890.977 (Proyección) Incremento de $140.072. Subsidio de transporte: $249.095 (Vigente) - $269.023 (Proyección) Un incremento de +$19.928.

$249.095 (Vigente) - $269.023 (Proyección) Un incremento de +$19.928. Ingreso Total Mensual: $2.000.000 (Vigente) - $2.160.000 (Proyección). Un incremento de +$160.000.

Con este ajuste, los empleados formales que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes percibirían un ingreso mensual bruto consolidado de $2.160.000 COP.

Requisitos y de cuánto es el tope legal para recibir el auxilio de transporte

El Código Sustantivo del Trabajo establece que este beneficio económico está dirigido a garantizar el desplazamiento del trabajador hasta su lugar de labores.

Tienen derecho a percibirlo únicamente aquellos trabajadores cuyo salario ordinario no supere los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 SMLMV). Con una proyección del 8 % para 2027, el nuevo tope legal para acceder a esta prestación se ubicaría en $3.781.954 COP.

No aplica si la empresa suministra directamente el servicio de transporte, si el trabajador habita en el mismo lugar de trabajo, o cuando la modalidad contractual sea trabajo 100 % remoto (caso en el cual puede aplicar el auxilio de conectividad digital bajo normas específicas).