Las ciudades de Colombia que tienen mejor dominio de inglés, según estudio

Colombia sigue rezagada en el aprendizaje del inglés. El más reciente Índice EF de nivel de inglés, elaborado anualmente por Education First, ubicó al país en la casilla 17 entre 21 naciones latinoamericanas y en el puesto 74 entre 116 países evaluados. A pesar del bajo rendimiento nacional, algunas ciudades superan ampliamente el promedio y muestran señales de avance.

La media nacional es de 477 puntos sobre 800, pero hay urbes que logran superar este umbral gracias a una mayor inversión educativa y mejores programas de formación en idiomas.

Armenia encabeza el top cinco nacional

De acuerdo con el informe, Armenia es la ciudad colombiana con mejor dominio del inglés, alcanzando 516 puntos. En el segundo lugar aparece Bogotá con 513, seguida de Bucaramanga con 511, Cali con 510 y Medellín con 509.

Estas cinco ciudades no solo se ubican por encima del promedio del país, sino que también reflejan avances en iniciativas locales, desde programas escolares bilingües hasta cursos complementarios para adultos y profesionales. El crecimiento de la industria turística y la llegada de empresas extranjeras también han impulsado la necesidad de dominar este idioma.

Tuluá, la ciudad con más retos

En contraste, Tuluá obtuvo apenas 400 puntos, siendo la ciudad colombiana con menor dominio del inglés. Este resultado plantea interrogantes sobre el acceso a educación de calidad y la disponibilidad de espacios para practicar la lengua.

RELACIONADO Desde Asodiplo lamentaron que se quitara el inglés como requisito para embajadores

El estudio sugiere que, aunque hay regiones con avances notables, el reto nacional es enorme. Mejorar la enseñanza del inglés requiere una estrategia articulada entre el sector público y privado, mayor inversión en formación docente y un esfuerzo sostenido para que el aprendizaje del idioma trascienda las aulas y llegue a la vida diaria de los colombianos.