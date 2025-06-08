Desde Asodiplo lamentaron que se quitara el inglés como requisito para embajadores

Previo a su salida de la Cancillería, Laura Sarabia recibió una orden del presidente Petro durante uno de sus consejos de ministros televisados:

“Le pido —no por Benedetti, porque él ya no lo necesita, sino por el presidente— que elimine todos los requisitos para ser embajador en Colombia, porque están usurpando la norma que establece que el presidente es el jefe de las relaciones exteriores”.

La orden terminó cumpliéndose este martes, 5 de agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el borrador de una resolución con la que el requisito de inglés para el nombramiento de altos funcionarios se elimina.

¿Qué dice el borrador de la resolución al eliminar el inglés como requisito para embajadores?

La cartera, argumentó que el manejo de esta lengua no es esencial para el trabajo que desarrollan los embajadores y que, al modificar el requisito, está implementando acciones afirmativas:

“Las cuales son entendidas como las medidas dirigidas para eliminar y reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico o para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, que usualmente ha sufrido de una discriminación histórica, tengan mayor representación”.

El borrador dejaría sin validez al decreto 274 del 2000, en el que se establece que los diplomáticos deben manejar, además del español, el inglés, ruso, francés, mandarín o árabe: todos idiomas oficiales de la ONU.

¿Qué dijeron desde Asodiplo?

En sus canales oficiales, el presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, Julián Camilo Silva, lamentó que se debilite el servicio exterior colombiano al restar requisitos de formación a sus trabajadores.

“Todos los diplomáticos de carrera deben acreditar nivel B2 (o equivalente) en un idioma de uso diplomático para ingresar. Esta competencia se reevalúa cada 4-5 años. Así se garantiza que el 100% de los funcionarios son bilingües y aptos para representar al país. Según el Decreto 274 de 2000, el dominio de idiomas es un requisito esencial para el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera diplomática. No es solo un requisito: es una herramienta clave para ejercer funciones en el servicio exterior”, manifestó la asociación.