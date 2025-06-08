CANAL RCN
Colombia

Desde Asodiplo lamentaron que se quitara el inglés como requisito para embajadores

La Cancillería argumentó que la medida "pretende eliminar y reducir las desigualdades de tipo social, cultural y económico".

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
05:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Previo a su salida de la Cancillería, Laura Sarabia recibió una orden del presidente Petro durante uno de sus consejos de ministros televisados:

“Le pido —no por Benedetti, porque él ya no lo necesita, sino por el presidente— que elimine todos los requisitos para ser embajador en Colombia, porque están usurpando la norma que establece que el presidente es el jefe de las relaciones exteriores”.

Cancillería actualiza requisitos para embajadores y altos cargos del servicio exterior colombiano
RELACIONADO

Cancillería actualiza requisitos para embajadores y altos cargos del servicio exterior colombiano

La orden terminó cumpliéndose este martes, 5 de agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el borrador de una resolución con la que el requisito de inglés para el nombramiento de altos funcionarios se elimina.

¿Qué dice el borrador de la resolución al eliminar el inglés como requisito para embajadores?

La cartera, argumentó que el manejo de esta lengua no es esencial para el trabajo que desarrollan los embajadores y que, al modificar el requisito, está implementando acciones afirmativas:

“Las cuales son entendidas como las medidas dirigidas para eliminar y reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico o para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, que usualmente ha sufrido de una discriminación histórica, tengan mayor representación”.

Cancillería hace importante llamado a más de 100.000 colombianos que podrían perder sus pasaportes
RELACIONADO

Cancillería hace importante llamado a más de 100.000 colombianos que podrían perder sus pasaportes

El borrador dejaría sin validez al decreto 274 del 2000, en el que se establece que los diplomáticos deben manejar, además del español, el inglés, ruso, francés, mandarín o árabe: todos idiomas oficiales de la ONU.

¿Qué dijeron desde Asodiplo?

En sus canales oficiales, el presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, Julián Camilo Silva, lamentó que se debilite el servicio exterior colombiano al restar requisitos de formación a sus trabajadores.

“Todos los diplomáticos de carrera deben acreditar nivel B2 (o equivalente) en un idioma de uso diplomático para ingresar. Esta competencia se reevalúa cada 4-5 años. Así se garantiza que el 100% de los funcionarios son bilingües y aptos para representar al país. Según el Decreto 274 de 2000, el dominio de idiomas es un requisito esencial para el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera diplomática. No es solo un requisito: es una herramienta clave para ejercer funciones en el servicio exterior”, manifestó la asociación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría detecta serias irregularidades en visita a la Imprenta Nacional

Miguel Uribe

Atención | Alias Tianz, el menor que disparó contra Miguel Uribe, aceptó cargos por tentativa de homicidio

Salario mínimo

Si trabaja el 7 de agosto, esto es lo que deberían pagarle por Ley

Otras Noticias

Declaración de renta

La DIAN confirma cuáles personas no deben declarar renta en 2025

La DIAN confirmó quiénes no están obligados a declarar renta en 2025, según los topes de ingresos, patrimonio, compras y movimientos bancarios del año gravable 2024.

Conciertos

OCESA e IPG Mediabrands: una alianza que transforma el entretenimiento en Colombia

La industria del entretenimiento en Colombia atraviesa una transformación sin precedentes. La reciente alianza entre OCESA, reconocida promotora de espectáculos en vivo, e IPG Mediabrands, influyente agencia global de medios, marca un nuevo capítulo en la forma de conectar marcas y audiencias.

Estados Unidos

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca

Cucho Hernández

¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández le dio puño a un compañero del Betis

Cundinamarca

Deuda de las EPS con hospitales superan el billón de pesos en Cundinamarca