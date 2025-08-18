CANAL RCN
Economía

¿Cómo está Colombia en el ranking del inglés en Latinoamérica? Los resultados sorprenden

El inglés sigue siendo una asignatura pendiente para Colombia. Conozca los resultados en la región.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
08:43 a. m.
El dominio del inglés continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes para Colombia. El más reciente Índice EF de nivel de inglés, elaborado por Education First y publicado por La República, ubicó al país en la posición 17 entre 21 naciones latinoamericanas y en el puesto 74 a nivel global, con un puntaje de 485 sobre 800 para 2024.

La medición, que analiza competencias lingüísticas en 116 países, dejó en evidencia la distancia de Colombia frente a los líderes regionales y reforzó la necesidad de fortalecer la enseñanza de este idioma, cada vez más crucial para el acceso a oportunidades académicas y laborales.

Colombia sigue en deuda con el inglés

Mientras Colombia lucha por mejorar su nivel, países como Surinam (563 puntos) y Argentina (562 puntos) encabezan el listado latinoamericano, seguidos de cerca por Honduras con 545. Estas naciones no solo superan el promedio regional, sino que muestran un avance sostenido gracias a políticas educativas enfocadas en la enseñanza del inglés desde temprana edad y la capacitación constante de los docentes.

El resultado colombiano evidencia que los programas actuales no han logrado el impacto esperado, lo que limita la competitividad del país en un mundo cada vez más interconectado. Expertos señalan que el inglés se ha convertido en un requisito indispensable para acceder a becas internacionales, mejorar la productividad empresarial y abrir puertas en mercados globales.

Un desafío que va más allá del aula

La baja calificación de Colombia no solo refleja problemas en el sistema educativo, sino también la falta de prácticas reales del idioma en la vida cotidiana. El acceso desigual a recursos, la carencia de ambientes bilingües y la limitada exposición a contenidos en inglés dificultan el avance.

Para revertir esta situación, se requieren estrategias de largo plazo que incluyan más inversión, alianzas con instituciones internacionales y un cambio cultural que incentive el aprendizaje permanente. Sin estos esfuerzos, Colombia seguirá rezagada en una competencia global que ya no es opcional, sino necesaria.

