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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 6 de noviembre de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 6 de noviembre de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de octubre de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Medellín realizó este viernes 6 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo que despertó la ilusión de miles de colombianos que buscaban llevarse uno de los premios millonarios.

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La jornada tuvo como principal atractivo un premio mayor de 16.000 millones de pesos, además de otras recompensas económicas para los participantes.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 6 de noviembre de 2026

El sorteo de este viernes correspondió al número 4860, según el calendario oficial de la Lotería de Medellín para 2026. La jornada se realizó a las 11:00 de la noche, horario habitual de esta lotería.

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Estos fueron los resultados del último sorteo:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie ganadora: XXX
  • Número de sorteo: 4860
  • Premio mayor: $16.000 millones.

Para obtener el premio principal, los jugadores deben acertar las cuatro cifras y la serie correspondiente al billete ganador.

Sin embargo, quienes no consiguieron el premio mayor también tuvieron oportunidades de ganar con los premios secos y las aproximaciones establecidas por la entidad.

El plan de premios incluye recompensas de 1.000 millones, 700 millones, 500 millones, 100 millones y otras cantidades menores.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín y cuánto cuesta el billete?

Para participar en la Lotería de Medellín, los interesados deben adquirir un billete o una fracción mediante los puntos de venta y distribuidores autorizados.

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Actualmente, el billete completo tiene un costo de $21.000, mientras que cada fracción de tres tiene un valor de $7.000.

Cada billete contiene una combinación de cuatro números y una serie que permite identificar a los ganadores.

Los sorteos se realizan tradicionalmente los viernes y son transmitidos por Teleantioquia.

En caso de resultar ganador, es importante conservar el billete original y verificar los resultados mediante los canales oficiales.

Asimismo, los premios están sujetos a los impuestos y descuentos establecidos por la legislación colombiana.

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