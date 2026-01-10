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¿Cuánto cuesta la gasolina por litro en Colombia frente a otros países?

Este es el precio de la gasolina en Colombia frente a América Latina.

Precio de la gasolina por litro
Foto: diseñado por Magnific

Nicolás Salgado

octubre 01 de 2026
11:25 a. m.
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Colombia ocupó el sexto lugar entre los países de América Latina con la gasolina más barata, según datos de Global Petrol Prices con corte al 26 de septiembre de 2026. El litro costaba US$1,246.

¿En qué puesto quedó Colombia en el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina en Colombia se ubicó entre los más bajos de América Latina. Con corte al 26 de septiembre, el país registró un valor de US$1,246 por litro, lo que lo llevó al sexto lugar del listado regional de Global Petrol Prices.

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Por delante de Colombia aparecieron Venezuela, con apenas US$0,035 por litro; Bolivia, con US$0,578; Ecuador, con US$0,848; Trinidad y Tobago, con US$1,143, y Guyana, con US$1,235.

Precio de la gasolina por litro
Infografía: La República

Después de Colombia se ubicaron Brasil, con US$1,262 por litro; Paraguay, con US$1,276; Surinam, con US$1,280, y Haití, con US$1,312.

La comparación toma como referencia precios expresados en dólares, por lo que el resultado también está condicionado por las tasas de cambio y las políticas de precios de combustibles de cada país.

¿Cuánto subió la gasolina en Colombia para octubre?

Aunque el ranking utiliza los datos disponibles hasta el 26 de septiembre, Colombia comenzó octubre con un nuevo ajuste en el precio de la gasolina corriente.

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Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda establecieron un incremento de $46 por galón, equivalente a una variación cercana a 0,28% frente al precio vigente durante septiembre. Con este cambio, el promedio en las 13 principales ciudades pasó de $15.886 a $15.933 por galón.

El aumento también modificó los precios de referencia según la ciudad. Villavicencio quedó con el valor más alto, en $16.477 por galón, seguida de Cali, con $16.386, y Bogotá, con $16.377.

En el otro extremo, Pasto registró el precio más bajo entre las 13 ciudades principales, con $13.966 por galón, mientras que Cúcuta quedó en $14.328.

A pesar del incremento aplicado para octubre, el valor de referencia de Colombia continúa por debajo del promedio latinoamericano. En el corte utilizado para la comparación, ese promedio fue de aproximadamente US$1,60 por litro, frente a los US$1,246 registrados en Colombia.

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En el extremo contrario del listado regional aparecen Uruguay, con unos US$2,20 por litro; Barbados, con US$2,10, y Cuba, con cerca de US$2.

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