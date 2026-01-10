Billetera digital dará datos y minutos por enviar dinero y hacer compras: así funciona

Las billeteras digitales siguen sumando funciones para atraer y mantener a sus usuarios. En esta oportunidad, dale!, plataforma de Grupo Aval, presentó una nueva dinámica que permitirá acumular puntos por realizar operaciones habituales, como enviar dinero o hacer compras, para posteriormente cambiarlos por diferentes beneficios.

La novedad busca que las transacciones que normalmente realizan los usuarios dentro de la aplicación también generen recompensas. Entre las opciones disponibles se encuentran beneficios de conectividad como datos móviles, minutos y mensajes de texto.

¿Cómo ganar puntos en la billetera digital dale!?

El sistema funciona a partir de diferentes actividades realizadas directamente desde la aplicación. Por ejemplo, los usuarios podrán sumar puntos al enviar o recibir dinero mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que permite realizar transferencias entre entidades financieras.

También será posible acumularlos al efectuar compras utilizando la tarjeta débito dale! y mediante otras actividades que no necesariamente implican mover dinero.

Ver videos, responder cuestionarios o participar en juegos sencillos disponibles dentro de la plataforma también permitirá obtener puntos.

“En dale! buscamos que la experiencia financiera sea cada vez más útil, cercana y entretenida. Con esta nueva dinámica de gamificación, las acciones que nuestros usuarios realizan todos los días dentro de la billetera se convierten en puntos que pueden redimir por beneficios concretos para su vida cotidiana”, afirmó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!.

¿Cómo cambiar los puntos de dale! por datos y minutos?

Una de las posibilidades será utilizar los puntos acumulados para obtener minutos, datos móviles o mensajes SMS.

Estos beneficios de conectividad podrán redimirse a través de la SIM card GANE, ofrecida por Gane Colombia S.A.S., operador móvil virtual registrado ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Por esta razón, quienes quieran utilizar sus puntos específicamente para obtener estos servicios deberán contar con una SIM GANE.

Los interesados pueden conservar su número celular actual o solicitar uno nuevo. De esta manera, dale! busca ampliar el uso de su aplicación más allá de las transferencias y pagos tradicionales, incorporando recompensas por algunas de las actividades que sus clientes realizan habitualmente.