Colombia inicia negociación del salario mínimo 2026: propuestas entre 7% y 11% de incremento

Colombia enfrenta una nueva jornada de negociación salarial con posturas divergentes entre los actores del diálogo. La mesa de discusión del salario mínimo para 2026 comenzará formalmente sus sesiones, con datos económicos que marcarán el rumbo de las deliberaciones.

Negociación por el salario mínimo del 2026

Según cifras del DANE, la inflación anual registrada en octubre alcanzó el 5,5%, un indicador fundamental para calcular el ajuste salarial. Igualmente, relevante resulta el dato de productividad laboral, que mostró una disminución al ubicarse en 0,9% este año, representando una baja respecto al periodo anterior.

Ambas variables conforman la fórmula técnica que sustenta matemáticamente la negociación entre las partes.

Posiciones ante el incremento salarial para el 2026

Las posiciones iniciales presentan diferencias significativas. El Gobierno Nacional planteó una propuesta cercana al 11% de incremento, cifra respaldada por las centrales, que coinciden en que el ajuste debe superar el 10%. Esta postura busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto inflacionario.

Por su parte, los gremios sostienen que el incremento debería rondar el 7%, argumentando que esta cifra considera adecuadamente tanto la inflación actual como el descenso en la productividad laboral reportado por el DANE. Esta posición refleja la preocupación del sector productivo por mantener la competitividad empresarial.

Los centros de pensamiento ANIF y Fedesarrollo aportaron una visión técnica externa al debate, proponiendo incrementos entre 6,5% y 7,3%.

Fechas importantes en la negociación

El calendario de negociación establece plazos definidos para alcanzar consensos. La mesa oficial iniciará sus trabajos este lunes 1 de diciembre a las 8 de la mañana, con una primera fecha límite establecida para el 15 de diciembre. En caso de no lograr acuerdo en esa instancia, las negociaciones se extenderían hasta el 30 de diciembre como plazo final.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló a Noticias RCN, en días pasados, que esta decisión debe ir acompañada de responsabilidad y equilibrio.

"Que tenga en cuenta, por supuesto, el poder adquisitivo de los trabajadores, que tenga en cuenta la capacidad que tenemos para poder ofrecerle a Colombia y a los colombianos mayores y mejores ingresos y que tenga en cuenta también las otras variables que eventualmente son las que de alguna forma definirán el beneficio general", explicó.