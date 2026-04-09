Colombia recibe la peor calificación crediticia en 33 años

La calificadora internacional Standard & Poor’s rebajó la nota crediticia de Colombia, marcando el peor registro en más de tres décadas. La deuda en moneda extranjera pasó de BB a BB-, un movimiento que refleja el deterioro de las finanzas públicas y el alto endeudamiento del país.

Según la firma, la nueva calificación implica serias dudas sobre la capacidad de Colombia para corregir el rumbo económico en el corto plazo. En términos prácticos, el país queda ubicado en un grupo de naciones que enfrentan mayores costos de financiamiento, como Mongolia, Turquía y Honduras.

Impacto en los ciudadanos: créditos más caros

El efecto de esta rebaja no se limita a los mercados internacionales. Tal como ocurre con un crédito hipotecario, cuando la confianza es baja, los intereses suben. Así, Colombia deberá pagar más por acceder a recursos externos, y los ciudadanos también sentirán el golpe en préstamos de consumo y vivienda, que podrían encarecerse.

En palabras de analistas, el país “juega en segunda división” en los mercados financieros, coqueteando con el abismo de una nueva degradación si no logra estabilizar sus cuentas.

Ecopetrol también bajo la lupa

La rebaja no solo afectó a la nación: Standard & Poor’s también redujo la calificación de Ecopetrol, la petrolera estatal. Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de la compañía, reconoció que se trata de un llamado a fortalecer la sostenibilidad y aseguró que seguirán adelante con las inversiones en la cuenca del Permian, su activo más importante en Estados Unidos.

Hurtado enfatizó que la junta directiva es el único órgano rector de la empresa y que las políticas corporativas se mantienen estrictas. Sin embargo, la calificadora advirtió que Ecopetrol destina gran parte de sus recursos a dividendos para la Nación, en lugar de reinvertirlos en nuevos proyectos, lo que aumenta la presión sobre su estabilidad financiera.