CANAL RCN
Economía Video

Colombia recibe la peor calificación crediticia en 33 años

La rebaja no solo afectó a la nación: Standard & Poor’s también redujo la calificación de Ecopetrol.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La calificadora internacional Standard & Poor’s rebajó la nota crediticia de Colombia, marcando el peor registro en más de tres décadas. La deuda en moneda extranjera pasó de BB a BB-, un movimiento que refleja el deterioro de las finanzas públicas y el alto endeudamiento del país.

Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026
RELACIONADO

Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026

Según la firma, la nueva calificación implica serias dudas sobre la capacidad de Colombia para corregir el rumbo económico en el corto plazo. En términos prácticos, el país queda ubicado en un grupo de naciones que enfrentan mayores costos de financiamiento, como Mongolia, Turquía y Honduras.

Impacto en los ciudadanos: créditos más caros

El efecto de esta rebaja no se limita a los mercados internacionales. Tal como ocurre con un crédito hipotecario, cuando la confianza es baja, los intereses suben. Así, Colombia deberá pagar más por acceder a recursos externos, y los ciudadanos también sentirán el golpe en préstamos de consumo y vivienda, que podrían encarecerse.

¿Qué dicen las autoridades sobre los aumentos en los avalúos catastrales? Esto responden
RELACIONADO

¿Qué dicen las autoridades sobre los aumentos en los avalúos catastrales? Esto responden

En palabras de analistas, el país “juega en segunda división” en los mercados financieros, coqueteando con el abismo de una nueva degradación si no logra estabilizar sus cuentas.

Ecopetrol también bajo la lupa

La rebaja no solo afectó a la nación: Standard & Poor’s también redujo la calificación de Ecopetrol, la petrolera estatal. Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de la compañía, reconoció que se trata de un llamado a fortalecer la sostenibilidad y aseguró que seguirán adelante con las inversiones en la cuenca del Permian, su activo más importante en Estados Unidos.

Estas son las sanciones que abarcan el construir una propiedad sin licencia en el país: pilas
RELACIONADO

Estas son las sanciones que abarcan el construir una propiedad sin licencia en el país: pilas

Hurtado enfatizó que la junta directiva es el único órgano rector de la empresa y que las políticas corporativas se mantienen estrictas. Sin embargo, la calificadora advirtió que Ecopetrol destina gran parte de sus recursos a dividendos para la Nación, en lugar de reinvertirlos en nuevos proyectos, lo que aumenta la presión sobre su estabilidad financiera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaría de Hacienda

Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: pague predial y vehículos con descuento

Dólar

Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026

Resultados lotería

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 9 de abril de 2026

Otras Noticias

Protestas en Colombia

Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdos con autoridades

Luego de dos días de bloqueos y tensión, el gremio anunció el fin de la protesta en la principal terminal aérea de Bogotá.

Artistas

“Ahorré mucho para verlo”: Ryan Castro reveló inédita anécdota con J Balvin antes de ser amigos

Tras el más reciente anuncio de su álbum en conjunto, el “cantante del ghetto” reveló detalles de una anécdota con su colega antes de alcanzar la fama.

Luis Díaz

Las palabras de Gerrard con las que dejó claro que extrañan a Luis Díaz en Liverpool

Venezuela

VIDEOS | Jornada de protesta en Venezuela dejó un mensaje claro sobre la crisis laboral

Superintendencia de Salud

Supersalud nombra a interventores suplentes para cuatro EPS ¿Quiénes son?