Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: pague predial y vehículos con descuento

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció la realización de la Gran Feria de Servicios 2026, una estrategia que busca facilitar el pago del impuesto predial y de vehículos para miles de contribuyentes en la ciudad.

Esta iniciativa llega en un momento clave, teniendo en cuenta que se acercan las fechas límite con descuento establecidas en el calendario tributario.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos podrán aprovechar este espacio para ponerse al día con sus obligaciones y recibir orientación personalizada.

"Los estamos invitando al Mall Plaza y a un punto que adecuaremos en el CAD, para que pagar sus impuestos en Bogotá sea cada vez más fácil", afirmó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

Fechas, lugares y servicios de la feria tributaria

La primera jornada se llevará a cabo del 9 al 17 de abril en el Mall Plaza, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., incluyendo el fin de semana.

Allí, los contribuyentes podrán acceder a servicios como la entrega y pago de facturas del predial y vehículos 2026, liquidación de años anteriores, orientación sobre facilidades de pago, actualización del RIT y gestión de cartera.

Atención en el CAD y fechas clave para descuentos

La jornada alterna se realizará del 13 al 17 de abril en el parqueadero del Centro Administrativo Distrital, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

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En este punto también habrá atención para pago de impuestos, actualización del Registro de Información Tributaria y un corresponsal bancario para facilitar las transacciones.

Además, se habilitó un punto de atención especializada dentro del CAD, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., enfocado en personas con discapacidad o movilidad reducida.

Cabe recordar que el 17 de abril y el 15 de mayo son las fechas límite para acceder al 10 % de descuento en estos impuestos. Esta feria se convierte así en una oportunidad clave para cumplir con las obligaciones tributarias de manera ágil y sin complicaciones.