CANAL RCN
Economía

Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: pague predial y vehículos con descuento

Conozca la Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: fechas, lugares y cómo pagar el impuesto predial y de vehículos con orientación y descuento del 10 %.

Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá: pague predial y vehículos con descuento
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 09 de 2026
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció la realización de la Gran Feria de Servicios 2026, una estrategia que busca facilitar el pago del impuesto predial y de vehículos para miles de contribuyentes en la ciudad.

Llamado a colombianos por impuestos que vencen en el mes de abril: estos son
RELACIONADO

Llamado a colombianos por impuestos que vencen en el mes de abril: estos son

Esta iniciativa llega en un momento clave, teniendo en cuenta que se acercan las fechas límite con descuento establecidas en el calendario tributario.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos podrán aprovechar este espacio para ponerse al día con sus obligaciones y recibir orientación personalizada.

"Los estamos invitando al Mall Plaza y a un punto que adecuaremos en el CAD, para que pagar sus impuestos en Bogotá sea cada vez más fácil", afirmó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

Fechas, lugares y servicios de la feria tributaria

La primera jornada se llevará a cabo del 9 al 17 de abril en el Mall Plaza, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., incluyendo el fin de semana.

Nuevo dolor de cabeza: la DIAN revela cuándo un asado podría generar impuestos
RELACIONADO

Nuevo dolor de cabeza: la DIAN revela cuándo un asado podría generar impuestos

Allí, los contribuyentes podrán acceder a servicios como la entrega y pago de facturas del predial y vehículos 2026, liquidación de años anteriores, orientación sobre facilidades de pago, actualización del RIT y gestión de cartera.

Atención en el CAD y fechas clave para descuentos

La jornada alterna se realizará del 13 al 17 de abril en el parqueadero del Centro Administrativo Distrital, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

El mensaje de los empresarios sobre impuesto al patrimonio que regirá dentro de poco
RELACIONADO

El mensaje de los empresarios sobre impuesto al patrimonio que regirá dentro de poco

En este punto también habrá atención para pago de impuestos, actualización del Registro de Información Tributaria y un corresponsal bancario para facilitar las transacciones.

Además, se habilitó un punto de atención especializada dentro del CAD, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., enfocado en personas con discapacidad o movilidad reducida.

Cabe recordar que el 17 de abril y el 15 de mayo son las fechas límite para acceder al 10 % de descuento en estos impuestos. Esta feria se convierte así en una oportunidad clave para cumplir con las obligaciones tributarias de manera ágil y sin complicaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar cambió la tendencia en Colombia al cierre de hoy, 9 de abril 2026

Resultados lotería

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 9 de abril de 2026

Impuestos

¿Qué dicen las autoridades sobre los aumentos en los avalúos catastrales? Esto responden

Otras Noticias

Protestas en Colombia

Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdos con autoridades

Luego de dos días de bloqueos y tensión, el gremio anunció el fin de la protesta en la principal terminal aérea de Bogotá.

Artistas

“Ahorré mucho para verlo”: Ryan Castro reveló inédita anécdota con J Balvin antes de ser amigos

Tras el más reciente anuncio de su álbum en conjunto, el “cantante del ghetto” reveló detalles de una anécdota con su colega antes de alcanzar la fama.

Luis Díaz

Las palabras de Gerrard con las que dejó claro que extrañan a Luis Díaz en Liverpool

Venezuela

VIDEOS | Jornada de protesta en Venezuela dejó un mensaje claro sobre la crisis laboral

Superintendencia de Salud

Supersalud nombra a interventores suplentes para cuatro EPS ¿Quiénes son?