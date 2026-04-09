VIDEOS | Jornada de protesta en Venezuela dejó un mensaje claro sobre la crisis laboral

Una nueva protesta masiva en Venezuela sacudió este jueves 9 de abril las calles de Caracas, donde miles de trabajadores salieron a manifestarse por mejoras salariales. La movilización, que buscaba llegar al palacio de Miraflores, fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos, en medio de un contexto económico crítico y creciente tensión política.

Esta jornada dejó en evidencia el descontento social que persiste en el país. Alrededor de 2.000 manifestantes, entre trabajadores activos y jubilados, avanzaron por el centro de la capital venezolana para exigir un aumento real del salario mínimo, actualmente fijado en 130 bolívares, equivalente a apenas 0,27 dólares.

La movilización ocurre tras el anuncio de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien prometió un incremento salarial “responsable”, sin precisar cifras ni su impacto en beneficios laborales. Esta falta de claridad generó rechazo inmediato entre distintos sectores sindicales.

¿Por qué se reactivaron las protestas masivas en Venezuela?

Las manifestaciones multitudinarias habían disminuido notablemente en los últimos dos años, especialmente tras la fuerte represión posterior a las protestas opositoras contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024. Sin embargo, la crítica situación económica ha reavivado el descontento ciudadano.

Venezuela enfrenta una inflación anual que supera el 600%, lo que ha deteriorado significativamente el poder adquisitivo.

En ese contexto, los trabajadores denuncian lo que califican como “salarios de hambre”. Las consignas también reflejaron una crítica directa al modelo de compensación basado en bonos, considerado insuficiente e inestable.

Continúa la crisis salarial en la economía venezolana

El deterioro del ingreso real ha tenido efectos profundos en la calidad de vida de los ciudadanos y en la dinámica económica del país. La falta de un salario digno limita el consumo interno y profundiza la desigualdad social, en una economía que ya arrastra una contracción sostenida durante la última década.

Además, la actual administración interina enfrenta una presión internacional significativa. Tras la captura de Maduro en enero en una operación militar estadounidense, el gobierno encabezado por Rodríguez ha impulsado reformas en sectores estratégicos como el petróleo y la minería, con el objetivo de atraer inversión extranjera.

No obstante, estas medidas aún no se traducen en mejoras concretas para la población. De hecho, sindicatos y organizaciones sociales advierten que el congelamiento del salario mínimo durante los últimos cuatro años ha agravado la precariedad laboral.

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Durante la protesta, los manifestantes intentaron avanzar hacia el palacio de Miraflores, pero fueron contenidos por fuerzas antimotines que utilizaron gases lacrimógenos y escudos para dispersar la movilización. A pesar de ello, los asistentes aseguraron haber logrado visibilizar su situación ante la comunidad internacional.