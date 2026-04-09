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“Ahorré mucho para verlo”: Ryan Castro reveló inédita anécdota con J Balvin antes de ser amigos

Tras el más reciente anuncio de su álbum en conjunto, el “cantante del ghetto” reveló detalles de una anécdota con su colega antes de alcanzar la fama.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 09 de 2026
04:11 p. m.
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J Balvin y Ryan Castro se han llevado la atención en las horas más recientes a raíz del anuncio del próximo lanzamiento de su primer álbum en conjunto tras dos colaboraciones previas. Por supuesto, sus más fieles fanáticos han manifestado su asombro, pues los antioqueños habrían revelado varias pistas de su trabajo con varios meses de anticipación.

Por esto, recientemente Ryan sorprendió al revelar detalles de una inédita anécdota junto a Balvin, quien pasó de ser uno de sus artistas favoritos a su amigo y actualmente su colega.

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Por medio de una reciente entrevista, para un podcast en redes sociales, el intérprete de ‘Sanka’ reveló que cuando vivió en Curazao se desempeñó como guarda de seguridad y mesero por lo que al ver que J Balvin se iba a presentar en la isla decidió poner todos sus esfuerzos para ahorrar y poder ir a la presentación del paisa.

No obstante, pese a su trabajo para poder presenciar el show, no logró ingresar ya que, según su relato, nunca pudo reunir lo suficiente para el boleto de dicha presentación.

“Es un recuerdo muy bonito porque ahora que somos panas y podemos compartir tantas cosas (...) yo estar con él es como lo logré, pues logré mi sueño de conocer a uno de mis artistas favoritos (...) ese momento lo guardo mucho en mi memoria. Todo lo que yo ahorraba era para mis videos y esas cosas”, explicó.

El conmovedor relato generó cientos de reacciones en redes sociales ya que sus más fieles fanáticos exaltaron el gran trabajo que ha logrado hacer el artista para lograr colaborar con grandes cantantes como J Balvin.

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Por otro lado, hay gran conmoción entre los más fieles seguidores de los dos antioqueños ya que en las horas más recientes anunciaron oficialmente el lanzamiento de su primer álbum en conjunto que tendrá 10 canciones de las que ya se conocen ‘Palagua’ y ‘Tonto’.

El anuncio se realizó por medio de un clip al mejor estilo cinematográfico que contó con la participación de grandes actores como Sofía Vergara, Marlon Moreno y la actuación estelar de Valentina Ferrer y Eladio Carrión.

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