CANAL RCN
Economía

Colombia sorprende y se mete al top 10 mundial de ventas de motos en 2025: se acerca a países asiáticos

Colombia entró al top 10 de países que más venden motos en el mundo tras superar las 988.000 unidades en 2025.

Motos-Colombia-ventas-2025
Foto: Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
06:58 a. m.
Colombia volvió a sorprender en el escenario global de las motocicletas con 988.033 unidades vendidas en lo corrido del año.

Así las cosas, el país se metió oficialmente en el top 10 mundial, un logro que confirma la relevancia de este vehículo como motor de movilidad, productividad y acceso económico al transporte diario.

Según las cifras de la Andi y Fenalco, cruzadas con los reportes de MotorCycles Data, Colombia ya compite en la misma conversación que gigantes del sector.

¿Cómo llegó Colombia al top 10 mundial?

El liderazgo global sigue en manos de Asia. India, con un volumen impresionante de 17,5 millones de motocicletas vendidas, se mantiene como el “indiscutible” número uno.

Le siguen China, con 9 millones de unidades comercializadas a agosto, e Indonesia, que completa el podio con 4,9 millones.

En ese panorama dominado por Asia, Colombia se abre espacio gracias al crecimiento sostenido de los últimos años. Aunque está lejos de los volúmenes millonarios del continente asiático, el país logró superar a mercados históricamente fuertes como Taiwán (705.703), Argentina (515.080), Italia (313.135) e incluso Estados Unidos (401.035), una potencia económica donde la moto no tiene el mismo peso cultural.

Este ascenso refleja, según los gremios, el papel fundamental que cumplen las motos en ciudades donde el transporte público es insuficiente o costoso, y también en la dinámica laboral, especialmente en plataformas y oficios que requieren rapidez.

Latinoamérica acelera: Brasil, México y Colombia, protagonistas

En el continente, la región muestra un dinamismo notable. Brasil, con 1,78 millones de unidades, ocupa el sexto lugar global. México, con 1,4 millones, se ubica séptimo. Colombia, con sus 988.033 motocicletas vendidas, cierra el top 10 mundial y consolida a Latinoamérica como una de las zonas más activas en compras.

Además, en el ranking de países con mayor parque de motos, Colombia aparece en el puesto 13 con 9,4 millones de motocicletas en circulación, una cifra que evidencia la importancia de este vehículo para millones de ciudadanos.

