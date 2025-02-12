Comenzó el pico y placa para motos en 20 municipios: horarios, reglas y multas

Con el crecimiento sostenido en la venta de motocicletas en Colombia, también aumentan las restricciones para este tipo de vehículos.

Desde el primero de diciembre entró en vigencia una de las medidas más fuertes adoptadas recientemente en el país: el pico y placa unificado para motos, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico, una decisión que busca reducir la accidentalidad en las vías del departamento.

El Decreto 000362, firmado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, establece que estos vehículos tienen prohibida su circulación por las vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales.

Este lunes la restricción inicia con placas terminadas en 1 y 2, y se complementa con una regulación nocturna durante los fines de semana.

¿Cómo funciona el pico y placa para motos en el Atlántico?

La medida regirá de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m., con el siguiente calendario:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0.

Además del control diurno, la restricción nocturna operará entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, aplicando para fines de semana, viernes, sábados, domingos y festivos.

Esta franja se implementó basándose en resultados previos, como los reportados en el Carnaval de Barranquilla, cuando la accidentalidad disminuyó de manera significativa.

Las autoridades explicaron que el aumento de motos y motocarros se ha convertido en un desafío para la movilidad. Según el Instituto de Tránsito del Atlántico, la mayoría de choques, infracciones y desórdenes viales involucran este tipo de vehículos.

Multas y zonas con mayor control

El pico y placa aplicará en toda la red vial departamental, incluyendo zonas rurales y corredores donde se registra el mayor número de siniestros. Quienes incumplan la medida se enfrentarán a sanciones económicas y a la inmovilización del vehículo, según lo establecido por el Código Nacional de Tránsito.