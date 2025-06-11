Prohiben la circulación de motos con parrillero no inscrito en esta ciudad de Colombia

Barranquilla, una de las ciudades con mayor censo de motociclistas, confirmó la extensión de sus rigurosas medidas de movilidad hasta el año 2026.

La decisión, formalizada a través del Decreto 0703 del 30 de octubre de 2025, busca principalmente frenar la alta siniestralidad vial que afecta de manera desproporcionada a este grupo.

Según los indicadores de 2025, de las 95 víctimas reportadas por siniestros de tránsito, 53 fueron motociclistas (entre conductores y pasajeros), lo que representa un alarmante 56% del total.

“Nuestra prioridad sigue siendo proteger la vida de todos los actores viales. Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso con una movilidad más segura, organizada y responsable en Barranquilla”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Restricciones clave: horarios, centro y vías de transmetro

Las medidas se mantienen firmes y se enfocan en la circulación nocturna y las zonas de mayor congestión. La circulación nocturna de motocicletas, motociclos, mototriciclos y motocarros queda restringida todos los días entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

RELACIONADO La anarquía de las motos y el desafío a la autoridad

La única excepción aplica para el propietario del vehículo, siempre y cuando su acompañante esté previamente inscrito ante la Secretaría. Es decir solo puede ser manejada por la noche por el dueño de la moto y su parrillero debe ser previamente inscrito, pues esta es la principal limitante.

Se mantiene también la prohibición de circulación en el cuadrante del Centro (delimitado por las Calles 30 a la 45 y Carreras 38 a la 46), aunque se permiten algunas franjas horarias sin acompañante para facilitar el acceso comercial.

Además, se prohíbe el tránsito las 24 horas en vías donde circula Transmetro, especialmente en la Calle 45 (Avenida Murillo) y la Carrera 46.

Es crucial recordar la prohibición de llevar como pasajeros a mujeres embarazadas y menores de 12 años, una norma destinada a reducir la vulnerabilidad.

El proceso de permisos y las implicaciones legales

Para las personas jurídicas o estudiantes con necesidad imperativa de circular por la zona centro, la Alcaldía dispuso mecanismos para obtener permisos especiales de circulación a través del Portal de Permisos.

La Secretaría de Tránsito ajustó los procedimientos para garantizar “mayor eficiencia y agilidad en la verificación de requisitos”, buscando simplificar el proceso para quienes dependen de estos vehículos para su actividad laboral o académica.

Los requisitos son estrictos e incluyen licencia de conducción vigente, estar a paz y salvo en el SIMIT y tener SOAT y técnico-mecánica actualizados.

Adicionalmente, las empresas deben acreditar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). El incumplimiento de estas restricciones constituye la infracción C.14 y es sancionado con una multa de $603.939 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

La renovación de estas reglas subraya el compromiso de Barranquilla con una movilidad más protegida y organizada.