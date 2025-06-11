CANAL RCN
Colombia

Prohiben la circulación de motos con parrillero no inscrito en esta ciudad de Colombia

La Alcaldía de Barranquilla confirmó que las estrictas medidas de movilidad para motociclistas se extenderán hasta 2026.

Prohibiben la circulación de motos con parrillero no inscrito en esta ciudad de Colombia
Foto: Alcaldía

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
07:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Barranquilla, una de las ciudades con mayor censo de motociclistas, confirmó la extensión de sus rigurosas medidas de movilidad hasta el año 2026.

Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween
RELACIONADO

Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween

La decisión, formalizada a través del Decreto 0703 del 30 de octubre de 2025, busca principalmente frenar la alta siniestralidad vial que afecta de manera desproporcionada a este grupo.

Según los indicadores de 2025, de las 95 víctimas reportadas por siniestros de tránsito, 53 fueron motociclistas (entre conductores y pasajeros), lo que representa un alarmante 56% del total.

“Nuestra prioridad sigue siendo proteger la vida de todos los actores viales. Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso con una movilidad más segura, organizada y responsable en Barranquilla”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Restricciones clave: horarios, centro y vías de transmetro

Las medidas se mantienen firmes y se enfocan en la circulación nocturna y las zonas de mayor congestión. La circulación nocturna de motocicletas, motociclos, mototriciclos y motocarros queda restringida todos los días entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La anarquía de las motos y el desafío a la autoridad
RELACIONADO

La anarquía de las motos y el desafío a la autoridad

La única excepción aplica para el propietario del vehículo, siempre y cuando su acompañante esté previamente inscrito ante la Secretaría. Es decir solo puede ser manejada por la noche por el dueño de la moto y su parrillero debe ser previamente inscrito, pues esta es la principal limitante.

Se mantiene también la prohibición de circulación en el cuadrante del Centro (delimitado por las Calles 30 a la 45 y Carreras 38 a la 46), aunque se permiten algunas franjas horarias sin acompañante para facilitar el acceso comercial.

Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween
RELACIONADO

Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween

Además, se prohíbe el tránsito las 24 horas en vías donde circula Transmetro, especialmente en la Calle 45 (Avenida Murillo) y la Carrera 46.

Es crucial recordar la prohibición de llevar como pasajeros a mujeres embarazadas y menores de 12 años, una norma destinada a reducir la vulnerabilidad.

El proceso de permisos y las implicaciones legales

Para las personas jurídicas o estudiantes con necesidad imperativa de circular por la zona centro, la Alcaldía dispuso mecanismos para obtener permisos especiales de circulación a través del Portal de Permisos.

La Secretaría de Tránsito ajustó los procedimientos para garantizar “mayor eficiencia y agilidad en la verificación de requisitos”, buscando simplificar el proceso para quienes dependen de estos vehículos para su actividad laboral o académica.

Los requisitos son estrictos e incluyen licencia de conducción vigente, estar a paz y salvo en el SIMIT y tener SOAT y técnico-mecánica actualizados.

Adicionalmente, las empresas deben acreditar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). El incumplimiento de estas restricciones constituye la infracción C.14 y es sancionado con una multa de $603.939 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

La renovación de estas reglas subraya el compromiso de Barranquilla con una movilidad más protegida y organizada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Polo Democrático confirma que Daniel Quintero no pertenece a su colectividad política

Animales

En VIDEO I Hombre es captado propinándole patadas a su perro en Bogotá y la comunidad reacciona

Palacio de Justicia

“Pensaron que yo era un guerrillero”: la historia de Orlando Arrechea, sobreviviente del Palacio de Justicia

Otras Noticias

África

Imágenes satelitales revelan posible existencia de fosas comunes en Sudán

Por su parte, la ONU ha documentado denuncias de masacres, violaciones, saqueos y desplazamientos forzados de miles de civiles.

Superintendencia de Industria y Comercio

¿Su operador de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio? Así puede actuar legalmente

¿Qué hacer si un operador no permite cancelar el contrato de telefonía o televisión? La ley lo respalda

Yina Calderón

¿Reconciliación? Yina Calderón y Karina García se apoyan mutuamente y sorprenden a todos

Independiente Santa Fe

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?