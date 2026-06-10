Colombia suspende oficialmente el suministro de energía eléctrica a Ecuador

Colombia dejó de exportar energía eléctrica a Ecuador mediante el mecanismo de Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE), luego de que entrara en vigor el período de riesgo de desabastecimiento energético en el país.

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Desde el pasado 7 de septiembre de 2026, el flujo comercial de electricidad hacia el vecino país cayó a cero como parte de las medidas para priorizar el abastecimiento de la demanda nacional.

Más de $530.000 millones en ingresos quedaron en pausa

La decisión interrumpe temporalmente un intercambio energético que había representado importantes recursos para el sistema eléctrico colombiano. De acuerdo con cifras de XM, operador y administrador del mercado energético, entre enero de 2025 y agosto de 2026 las exportaciones de electricidad a Ecuador generaron ingresos por $530.683 millones.

La suspensión responde a las disposiciones regulatorias vigentes, que establecen que las ventas de energía al exterior solo pueden realizarse una vez esté garantizada la atención del consumo interno.

La conexión entre ambos países sigue operando

La Resolución Creg 101 127 de 2026 señala que las exportaciones de energía están sujetas al cubrimiento previo de la demanda colombiana. En ese contexto, XM asumió la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) bajo criterios de protección del suministro local, por lo que dejó de programar transacciones comerciales de energía hacia Ecuador.

No obstante, la infraestructura de interconexión entre los dos países continúa en funcionamiento. XM explicó que pueden registrarse algunos flujos de electricidad por razones técnicas propias de la operación de las redes, aunque estos movimientos no corresponden a exportaciones comerciales ni a transacciones energéticas programadas entre Colombia y Ecuador.