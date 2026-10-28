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Colombianos podrán acceder a residencia permanente en este país: conozca los requisitos para ello

Conozca cuánto dinero necesita y las obligaciones que debe cumplir.

Colombianos en España (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
09:17 p. m.
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Panamá se ha consolidado históricamente como uno de los destinos predilectos para los ciudadanos colombianos que buscan expandir sus horizontes comerciales, migrar en busca de estabilidad o asegurar un refugio de retiro tranquilo.

En medio de las dinámicas migratorias y de inversión de la región, el país centroamericano mantiene activas diversas alternativas legales que permiten a los extranjeros —y de manera muy destacada a los colombianos— acceder a la residencia permanente cumpliendo con una serie de requisitos normativos y montos de inversión específicos.

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Para quienes evalúan esta posibilidad, comprender las vías disponibles, los costos asociados y la documentación exigida por el Servicio Nacional Migratorio de Panamá es el primer paso fundamental para materializar el proceso con éxito.

Requisitos que debe cumplir y los montos exigidos

Inversionista Calificado (La "Golden Visa")

Esta es una de las opciones más ágiles para quienes disponen de capital líquido y desean un proceso directo hacia la residencia permanente sin pasar por etapas temporales prolongadas. Las modalidades principales exigen:

  • Inversión inmobiliaria: Adquirir bienes raíces por un monto determinado (con umbrales establecidos tradicionalmente desde los USD 300,000 en adelante, sujetos a ajustes normativos de valorización).
  • Inversión en valores o depósitos bancarios: Destinar capitales significativos (que pueden rondar los USD 500,000 o más) en la Bolsa de Valores de Panamá o mediante plazos fijos en el sistema bancario local.

Permiso por Solvencia Económica y Depósito a Plazo Fijo

Esta alternativa permite a los ciudadanos extranjeros obtener una residencia temporal inicial (usualmente por dos años) con miras a la permanente, demostrando solvencia propia a través de una inversión en un depósito a plazo fijo en un banco local (por montos que por lo general ascienden a los USD 300,000) o combinaciones de inversiones comerciales.

Requisitos documentales y obligaciones generales

Independientemente de la vía seleccionada, los ciudadanos colombianos deben presentar una carpeta rigurosa que cumpla con los estándares legales internacionales. Entre los requisitos comunes figuran:

  • Certificado de antecedentes penales debidamente apostillado y expedido por las autoridades competentes en Colombia.
    Pasaporte vigente con un plazo de validez que cubra los requerimientos del trámite.
  • Pruebas de solvencia o de la inversión realizada (certificaciones bancarias, escrituras públicas del Registro Público de Panamá en el caso de bienes raíces, o resoluciones de aprobación del proyecto si se trata de reforestación o industrias específicas).
  • Exámenes de salud general emitidos por médicos autorizados en Panamá que certifiquen la buena condición física y mental del solicitante.
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