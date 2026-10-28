Colombianos podrán acceder a residencia permanente en este país: conozca los requisitos para ello

Panamá se ha consolidado históricamente como uno de los destinos predilectos para los ciudadanos colombianos que buscan expandir sus horizontes comerciales, migrar en busca de estabilidad o asegurar un refugio de retiro tranquilo.

En medio de las dinámicas migratorias y de inversión de la región, el país centroamericano mantiene activas diversas alternativas legales que permiten a los extranjeros —y de manera muy destacada a los colombianos— acceder a la residencia permanente cumpliendo con una serie de requisitos normativos y montos de inversión específicos.

Para quienes evalúan esta posibilidad, comprender las vías disponibles, los costos asociados y la documentación exigida por el Servicio Nacional Migratorio de Panamá es el primer paso fundamental para materializar el proceso con éxito.

Requisitos que debe cumplir y los montos exigidos

Inversionista Calificado (La "Golden Visa")

Esta es una de las opciones más ágiles para quienes disponen de capital líquido y desean un proceso directo hacia la residencia permanente sin pasar por etapas temporales prolongadas. Las modalidades principales exigen:

Inversión inmobiliaria: Adquirir bienes raíces por un monto determinado (con umbrales establecidos tradicionalmente desde los USD 300,000 en adelante, sujetos a ajustes normativos de valorización).

Inversión en valores o depósitos bancarios: Destinar capitales significativos (que pueden rondar los USD 500,000 o más) en la Bolsa de Valores de Panamá o mediante plazos fijos en el sistema bancario local.

Permiso por Solvencia Económica y Depósito a Plazo Fijo

Esta alternativa permite a los ciudadanos extranjeros obtener una residencia temporal inicial (usualmente por dos años) con miras a la permanente, demostrando solvencia propia a través de una inversión en un depósito a plazo fijo en un banco local (por montos que por lo general ascienden a los USD 300,000) o combinaciones de inversiones comerciales.

Requisitos documentales y obligaciones generales

Independientemente de la vía seleccionada, los ciudadanos colombianos deben presentar una carpeta rigurosa que cumpla con los estándares legales internacionales. Entre los requisitos comunes figuran: